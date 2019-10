‘Pinakamagandang aktres’ sa Philippine cinema: Rest in peace, Amalia Fuentes

Pumanaw na ang isa sa pinakamagandang Movie Queen of Philippine Movies na si Ms. Amalia Fuentes kahapon, October 5, sa edad na 78.

Apat na taong bedridden si Amalia o Tita Nena pagkatapos nitong ma-stroke noong 2015 habang nagbabakasyon sa South Korea.

Multiple organ failure ang naging sanhi ng pagkamatay ni Tita Nena, ayon sa pamangkin nitong si Niño Muhlach.

Ayon sa Muhlach family, magkakaroon ng reunion sa langit si Tita Nena dahil muli na silang magkikita ng kanyang anak na si Liezl Sumilang-Martinez na pumanaw noong 2015 dahil sa breast cancer; ang ex-husband niyang si Romeo Vasquez na pumanaw noong 2017 dahil sa stroke; at ang husband niyang si Joey Stevens na pumanaw noong 2012.

Born Amalia Muhlach in Naga, Camarines Sur on August 27, 1940, nadiskober si Amalia pagkatapos itong manalo sa pa-contest ng Sampaguita Pictures na Mr. and Ms. Number One noong 1950s.

Dahil sa angking ganda ni Amalia, tinawag siyang “the most beautiful actress in Philippine Cinema” at “Elizabeth Taylor of the Philippines” dahil sa pagkakahawig niya sa naturang Hollywood actress. Siya rin ang kauna-unahang Filipino na maging model ng Lux soap.

Unang pinartner si Amalia kay Juancho Gutierrez dahil sila ang winners ng Mr. And Ms. Number One. Nagbida sila sa mga pelikulang “Rodora” (1956), “Sonata” (1957), “Pakiusap” (1959), “Ang Senyorito at Ang Atsay” (1963). Tinambal din si Amalia kay Romeo Vasquez sa “Pretty Boy” (1957), “Bobby” (1958), “Ako Ang May Sala” (1958) and “Bilanggong Birhen” (1960).

Iba pang pelikula niya ay “Estela Mondragon” (1960), “Amy, Susie, Tessie” (1960), “Joey, Eddie, Lito” (1961), “Dayukdok” (1961) at “Amaliang Mali-Mali” (1962).

Pinasok din ni Amalia ang pagiging film producer, scriptwriter at director. Sa ilalim ng kanyang AM Productions, ginawa niya ang “Ibulong Mo Sa Hangin” (1966), “Baril at Rosaryo” (1967), and “Pwede Ako Pwede Ka Pa Ba?” (1976).

Nanalo ng FAMAS best actress si Amalia para sa “Ibulong Mo Sa Hangin”. Nanalo rin siya ng best actress sa Manila Film Festival for “Pag-ibig Mo, Buhay Ko!”

Huling pelikulang ginawa ni Amalia ay ang “Reputasyon” noong 1997. Huling nilabasan niyang TV series ay “Huwag Ka Lang Mawawala” in 2013.

Pamangkin ni Amalia sina Aga Muhlach, Arlene Muhlach at Almira Muhlach na anak ng kapatid niyang si Cheng Muhlach. Si Niño Muhlach naman ay anak ng isa pang niyang kapatid na si Alex Muhlach.

Dalawang beses kinasal si Amalia. Una ay kay Romeo Vasquez noong 1965 kung kanino may anak siya na si Anna Lisa “Liezl” Sumilang at pangalawa kay Joey Stevens noong 1984 kung kanino may adopted son siya na si Geric Stevens.

Naging aktibong miyembro siya ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB).

Na-feature ang life story ni Amalia Fuentes sa drama anthology na “Magpakailanman” noong 2004 kunsaan si Nadine Samonte ang gumanap bilang Amalia. (Ruel Mendoza)