Pinakain ng karayom habang tulog

Takot na takot ako sa naging panaginip kong ito, kaya gusto kong malaman ano ba ang koneksyon nito sa aking buhay. Nakahiga daw ako sa kama, kita ko ang sarili ko na natutulog pero may dumating na babae na hindi ko nakita ang mukha tapos may sinubo daw siya sa akin na matulis na bagay. Pagkamulat ko daw ng mata ko ay wala ang babae tapos niluwa ko ang nilagay niya sa bibig ko, tatlong karayom ito. Agad akong tumayo sa kama pero nakita ko na may mga karayom pang nakatusok sa braso ko at mayroon pang mga karayom na nasa kama at sahig. Tumakbo ako pero hindi nakalayo dahil ingat na ingat akong hindi na matusok ng karayom. Ano ba ang ibig sabihin nito?

– Katrina

Ang panaginip tungkol sa karayom ay babala sa ating buhay sa posibleng panganib o labis na pagpapagod na kakaharapin ng ating sarili.

Posible itong magpabago sa iyong direksyon ngayon o kaya nama’y magbigay ng pagkakataon para humanap ka ng motibasyon para hindi masayang ang opurtunidad na ibigay sa iyo. Ang karayom ay matulis na bagay na ang layunin ay mag-push sa iyo para gumawa ng aksyon. Maaaring sinasabi nito na kailangan mo ng pokus sa iyong buhay.

Ang karayom sa iyong bibig ay maaaring indikasyon na natigil ka ngayon o na-stuck iyong buhay. Ang pagluwa mo sa mga karayom ay nagsasabi na kailangan mong gumawa ng plano para sa iyong future.

Kapag mayroon namang nakatusok na karayom sa iyo, makokonekta ito sa mga mahahalagang bagay na nakalimutan mo. Pwede rin itong maging simbolo ng mga pain o emosyon na iyong nararamdam. Kung may dugo na lumabas dito, sinasabi nitong nakakaramdam ka ng pagkasakal o takot.

Ang paglalakad naman sa sahig na maraming karayom ay nangangahulugang mayroong nagaganap na conflict sa pagitan mo at ng isang taong malapit sa iyo. Senyales ito na posibleng nalilito ka pa sa sarili mong mga kaisipan at emosyon.

Babala naman ang sinasabi ng paglalakad mo sa sahig na may mga karayom, kailangan mong balansehin ang iyong pananaw sa reyalidad.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.