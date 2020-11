Pinakabagong ulat sa pagbuo ng bakuna

Binibigyan ko ng labis na kahalagahan ang mga kaunlaran sa pagbuo ng bakuna laban sa COVID-19 kaya inimbitahan ko sa aking press briefings ang ating mga ambassadors mula sa Estados Unidos, United Kingdom, Russia, at China. Pinagusapan namin ang mga bagong inpormasyon tungkol sa pagpapaunlad ng bakuna sa bansa kung saan sila nakatalaga.

Maliban sa kanila, may inpormasyon din akong nakukuha mula sa mga kinatawan ng pribadong sektor na nagtatalakayan tungkol sa mga cold chain storage facility, vaccine financing, at tripartite agreements para sa pagkuha ng bakuna laban sa COVID-19.

Dahil ang ilang mga bansa ay nangunguna na sa kanilang pagbuo ng mga bakuna sa COVID, ang mga pag-uusap sa pambansang pamahalaan ay nakasentro ngayon sa pagbili ng bakuna. Kamakailan ay iniulat ni Czar at National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. sa aming pagpupulong kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang ating gobyerno ay nakatakdang bumili ngayon ng mga bakuna para 60 milyon nating mga kababayan.

Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Duterte ang pagsasagawa ng negosasyon at paglagda ng mga paunang kasunduan sa merkado, kasama na ang pagpapahintulot sa paunang bayad para sa mga napagkasunduan ng gobyerno at mga gumagawa ng bakuna. Sa pamamagitan ng ating Vaccine Czar at ating Vaccine Expert Panel, mayroon na tayong komunikasyon sa mga bumubuo ng bakuna na Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, at maging sa mga bumubuo nito sa Russia.

Ang pambansang pamahalaan ay matagal nang nagtakda ng isang plano para sa pagkuha ng bakuna. Tiniyak ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na ang P73.2-Bilyong inilaan ng gobyerno para sa pagkuha ng mga bakuna ay madaling magagamit.

Sa badyet na ito, ang P40-Bilyon ay magmumula sa mga multilateral na ahensya tulad ng World Bank at Asian Development Bank, P20-Bilyon ay manggagaling sa mga lokal na mapagkukunan tulad ng Landbank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, at korporasyong pagmamay-ari at kontrolado ng gobyerno. Ang P13.2-Bilyon ay magmula sa mga bilateral sources.

Bukod ito sa P2.5-Bilyon na inilaan para sa mga bakuna mula sa ating taunang badyet para sa 2021, at sa P10-Bilyong nakalaan mula sa badyet ng 2020. Ang isa pang posibleng mapagkukunan ng financing ng bakuna ay ang inisyatiba ng pribadong sektor na bumili ng mga bakuna na hindi gagastusan ng gobyerno para sa benepisyo ng mga Pilipino.

Sa isa sa aking pinakahuling press briefings, naroon bilang resource person si Ginoong Christian Razon Gonzalez ng International Container Terminal Services, Inc (ICTSI). Sinabi niya na sa ilalim ng isang tripartite agreement sa AstraZeneca, sa gobyerno ng United Kingdom, at sa gobyerno ng Pilipinas, ang pribadong sektor, na kinabibilangan ng ICTSI, ay tutulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng 50 porsyento na deposito para sa pagbili ng mga bakuna, kasama ang natitirang 50 porsyento na kailangang bayaran.

Sa ilalim ng nasabing kasunduan, 50 porsyento ng mga bakuna na bibilhin ng ICTSI ay ibibigay sa Department of Health para sa pantay na pamamaraan ng pamamahagi ng gobyerno. Ang natitira pang 50 porsyento ay tutukuyin ng pribadong sektor. Sinabi din ni G. Gonzalez na ang Pilipinas ay siguradong makakakuha ng tatlo hanggang limang milyong doses ng bakuna. Hanggang sa ngayon, ang pribadong sektor ay nangako na popondohan nila ang dalawang milyong doses ng bakuna, na magbibigay ng bakuna sa 1 milyong katao dahil bawat isa ay mangangailangan ng dalawang doses.

Sa pagtantiya ng gobyerno, ang bakuna ay nagkakahalaga ng $ 25 o P1,200 bawat indibidwal. Samakatuwid, ang P73.2-Bilyong inilaang badyet para sa mga bakuna ay sasaklaw sa 60 milyong mga Pilipino. Ang numerong iyon ay sapat na upang mabigyan ang mga Pilipino ng kaligtasan sa sakit laban sa COVID-19, na makakatulong naman na mapababa ang pangkalahatang bilang ng mga taong maaaring mahawahan ng virus.

Nabanngit ko na din sa kolum na ito na ang isang plano sa pamamahagi ng bakuna ay naitakda na rin. Sa ilalim ng plano ng pamamahagi na ito, bibigyan ng priyoridad ang mga COVID-19 hotspot tulad ng Metro Manila, Cebu, Davao, Bacolod, at iba pang mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19. Mula sa pagkakakilanlan na pangheograpiya ng mga prayoridad na lugar, susundan ang pagkakakilanlan ng sektor kung saan bibigyan ng priyoridad ang mga kasama sa listahan ng mga benepisyaryo ng 4Ps, mga indigents at mahina na sektor, mga manggagawa sa kalusugan, pulisya at militar, at iba pang mga frontliner.

Habang ang posibilidad ng pagdating ng bakuna ay maaari nang magkatotoo, patuloy nating obserbahan ang minimum na pamantayan sa kalusugan ng publiko: Mask. Hugas. Iwas.