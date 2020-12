Pinakabagong alituntuning ipapatupad ng IATF

Sa inaasahang pagdami ng kaso ng COVID-19 ngayong piyesta opisyal at pagkatapos nito, ipinag-utos kamakailan lamang ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) ang pagsusuot ng face shield at face mask sa mga pampublikong lugar.

Alinsunod dito, matapos ang pagpupulong noong ika-17 ng Disyembre, inatasan ng IATF ang Department of Health, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, at iba pang mga ahensya ng pambansang pamahalaan na mag-isyu ng isang pinagsamang payo sa publiko ukol sa wastong paggamit ng mga face shield kapag umaalis ng bahay kabilang ang mga exclusions at exemptions na naaangkop.

Samantala, upang higit na matulungan ang mga negosyo na naapektuhan ng pandemya, partikular ang mga hindi pinahintulutang magbukas o masamang naapektuhan ng mga paghihigpit na ipinataw sa ilalim ng iba’t ibang klasipikasyon ng quarantine sa komunidad, umapela ang IATF sa mga local government unit (LGUs) na bigyan ang mga ito ng regulatory relief assistance.

Ang regulatory relief assistance, tulad ng, ngunit hindi limitado sa pagpapaliban ng pagbabayad sa araw ng deadline para sa bayarin sa negosyo sa lokal na pamahalaan, ay magiging malaking tulong sa mga micro, small, at medium na mga negosyo na naapektuhan ng pandemya.

Noong ika-89 na pagpupulong ng IATF, pinayagan din nito ang sumusunod: una, ang muling pagpasok sa Pilipinas ng mga dayuhan na may valid na visa sa ilalim ng Section 9 (e) at 9 (g) ng Commonwealth Act No. 613, at ang pangalawa, ang pananatili ng mga dayuhang nasa bansa na at aalis sa bansa simula sa ika-17 ng Disyembre 2020.

Papayagang bumalik ang mga nasabing foreign nationals sa kanilang mga bansa para sa piyesta opisyal. Papayagan din silang muling pumasok sa Pilipinas pagkatapos ng piyesta opisyal. Ang 9 (e) visa holders ay mga diplomat na kinikilala sa Pilipinas, kabilang ang mga foreign embassies at International Organizations, habang ang 9 (g) na visa holders ay pre-arranged employees na nagtatrabaho sa bansa.

Ang muling pagpasok ng mga dayuhang nasyonal na ito ay isasailalim sa mga kundisyon. Una, dapat mayroon silang valid at existing visa sa petsa ng pagdating. Dapat mayroon din silang pre-booked na quarantine na pasilidad at isang pre-booked COVID-19 testing sa isang laboratory sa airport.

Habang nililimitahan pa rin natin ang bilang ng mga papasok na pasahero, ang muling pagpasok ng mga dayuhang mamamayan ay sasailalim pa rin sa maximum capacity of inbound passengers sa daungan at petsa ng pagpasok.

Naglabas ng isang advisory ang Commissioner ng Bureau of Immigration (BI) na si Jaime Morente kung saan nilinaw niya na hindi lahat ng 9 (e) at 9 (g) visa holders ay pinapayagan na bumalik, kasunod ng binagong desisyon. Ayon kay Commissioner Morente, ang mga dayuhan na umalis bago ang ika-17 ng Disyembre ay hindi pa rin pinapayagan na pumasok sa bansa.

Sa papalapit na bakasyon, pinapaalalahanan ko ang lahat na maging mas mapagbantay tulad ng dati. Nandito pa rin ang virus. Iwasang pumunta sa masikip na lugar kung maaari. Ipagdiwang ang Pasko at ang Bagong Taon kasama lamang ang inyong malalapit na pamilya kung maaari.

At syempre, huwag kalimutan ang ating minimum health standards. Magsuot ng mask at face shield sa mga pampublikong lugar, panatilihin ang iyong distansya, at hugasan o disimpektahin nang madalas ang iyong mga kamay.

Maging ligtas, malusog, at masaya nawa tayong lahat ngayong Pasko!