Pinaiyak si Yassi: Liza patataubin si Toni sa hosting

Teaser pa lang ng Spotify show ni Liza Soberano, ang dami na agad naantig ang puso.

Si Yassi Pressman nga ang guest ni Liza sa kanyang show, ang ‘An Open Mind’ with Liza Soberano’.

Eh kasi naman, pinag-usapan nila ang pagkamatay ng tatay ni Yassi, kaya biglang-bigla kitang-kita ang lungkot sa mukha ng aktres.

Namatay nga noong 2021 ang tatay ni Yassi, at inamin niya kay Liza na ‘nawala’ talaga siya sa sarili, na hindi niya alam kung ano ang gagawin.

“I don’t know how to feel? I don’t know how to process?” sabi ni Yassi.

Pinaka-mahirap na parte ng buhay nga raw niya ang naranasan na `yon.

Marami nga ang pumuri sa bagong show na ito ni Liza, at mukhang magkakaroon na ng karibal ang mga talk show host, ha!

“For a first episode, Liza did not disappoint at all. She was a genuine and natural. Yassi did such a wonderful job too sharing. You two ladies were just so at home with each other and the back and forth was smooth and glided along very well. Cant wait for the next episode,” sabi ni domingojovita.

Ang daming humiling, nagsabi na puwedeng-puwede nan gang magkaroon ng talk show si Liza, dahil bukod sa maganda, mahusay, malalim magtanong, at marunong makinig sa kausap. Hirit pa ng iba, kayang pataubin ni Liza si Toni Gonzaga, ha!

Ang dami ngang nagkomento na si Yassi ang inspirasyon nila, at pinagdarasal nila ang patuloy na paggaling ng puso nito mula sa naranasang pait sa pagkamatay ng kanyang ama.

Jodi nailang sa lampungan kay Ketchup

Aminado si Jodi Sta. Maria na nailang siya sa lampungan nila ni Ketchup Eusebio.

Magkasama ang dalawa sa ‘The Broken Marriage Bow’ ng Kapamilya network, at bongga nga ang role ni Ketchup.

Sa serye kasi, magkaibigan ang role nina Ketchup at Zanjoe Marudo, at mister naman ni Jodi ang huli. Si Ketchup ay matagal na ngang may pantasya kay Jodi.

Sa Korean drama na napanood ko, ginamit ng karakter ni Jodi si Ketchup para maghiganti sa misis ng huli, pati na rin kay Zanjoe.

“Nakakailang siyempre. Kasi nga, may matinding scene kami. Pero, nagawa naman namin ng maayos, sa tulong ng mga direktor,” sabi ni Jodi.

Well, sino nga ba ang makaka-imagine na darating ang araw na makikipaglampungan si Jodi kay Ketchup, ha!