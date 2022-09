Pinaiyak sa interview! PBBM inusisa ni Toni sa ABS-CBN prangkisa

Pasabog at madamdamin ang unang panayam ng TV host-actress na si Toni Gonzaga kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., na ieere sa ALLTV ng bilyonaryo at dating Senador Manny Villar.

Kabilang sa mga kontrobersyal na isyung inurirat ni Toni ay ang isyu sa kanyang namayapang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang pagbuhay sa prangkisa ng ABS-CBN at ang P203 bilyong estate tax ng kanilang pamilya.

Ang mga kaganapan sa nasabing interview na mapapanood sa Setyembre 13, 2022 sa ALLTV ay pinasilip ni Gonzaga na kilalang malapit sa pamilya Marcos sa Instagram kahapon.

Isa sa kontrobersyal na katanungan na pinasilip sa video ay: “Do you think there is a chance for ABS-CBN to get its franchise under the Marcos administration?”; “What about the P203 billion estate tax?” at “’The son of the late dictator.’ When you hear that, how does that make you feel?”

Inurirat din ni Toni sa pangulo ang kanyang opinyon sa pagpapalit ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA), pagpili kay Juan Ponce Enrile bilang Chief Presidential Legal Counsel, gayundin ang ipinangako sa kampanyang na ibaba ang bigas P20 kada kilo at kanyang opinyon sa pagtangging sumali uli ang Pilipinas sa International Criminal Court.

Nasilip din sa interview ni Toni kay PBBM na nagpupunas ito ng luha.