Pinaigting na hakbang para tugunan ang mga COVID-19 variants

Dahil nakumpirma na ng Department of Health ang pagkakaroon ng local transmission ng lubos na nakahahawang Delta variant, nagpasya ang Inter-Agency Task Force (IATF) na magpatupad ng mas maigting na hakbang para malabanan ang variant of concern at iba pang COVID-19 variants.

Sa aming pulong noong Hulyo 22, 2021 sa IATF, nagpasya kamina itaas ang pag-uuri ng community quarantine sa ilang mga lugar na may dumaraming kaso ng COVID-19 at may mataas atkritikal na antas ng healthcare utilization rate dahil posibleng tumaas pa ang bilang ng mga kaso dahil sa Delta variant.

Ang National Capital Region (NCR) ay isasailalim muli sa General Community Quarantine (GCQ) na may mas mataas na paghihigpit simula Hulyo 23 hanggang Hulyo 31, 2021. Inilagay din sa ilalim ng GCQ na may mas mataas na paghihigpit hanggang sa katapusan ng Hulyo ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Davao de Oro, at Davao del Norte.

Tulad noong nakaraang GCQ na may mas mataas na paghihigpit, lilimitahan ang mga indoor activities at pagbubukas ng ibang mga establisimiento at industriya. Lilimitahan ang dine-in services sa 20 porsyento ng kapasidad habang ang outdoor dining services ay lilimitahan sa 50 porsyento ng kapasidad nila. Ang mga establisimiento na nagbibigay ng personal care services katulad ng mga salon at iba pa ay limitado sa 30 porsyento na kapasidad. Gayundin, ang mga outdoor tourist attractions ay limitado sa 30 porsyentong kapasidad.

Sa ilalim ng GCQ na may mas mataas na paghihigpit, ang MICE (meetings, incentives, conventions, and exhibitions) at social events ay hindi papayagan idaos sa mga establisimiento. Hindi din papayagan magbukas ang indoor sports courts, venues, at indoor tourist attractions.

Pinapayagan ang mga pagtitipong pang-relihiyon hanggang sa 10 porsyentong kapasidad ng venue at maaaring dagdagan hanggang 30 porsyento ng mga local government unit (LGUs). Ang mga staycation na walang paghihigpit sa edad ay pinapayagan, pati na rin ang interzonal na paglalakbay ngunit napapailalim sa paghihigpit ng LGU ng kanilang pupuntahang lugar.

Sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ na may mas mataas na paghihigpit, ang mga batang limang taong gulang pataas ay hindi papayagan na pumunta sa mga outdoor spaces, na pinahintulutan ng IATF sa bisa ng Resolution No. 125 (s.2021).

Bukod sa mga lugar na inilagay sa ilalim ng GCQ na may mas mataas na paghihigpit, ang pinakabagong Resolution ng IATF ay nagsasaad din na isasailalim ang Davao del Sur sa GCQ mula Hulyo 23 hanggang Hulyo 31. Dati ay nasa ilalim ang probinsya sa modified community quarantine.

Samantala, upang lalong maiwasan ang pagpasok sa ating bansa ng iba pang variants of concern, ang lahat ng mga darating na international travelers sa lahat ng ports of entry ay kailangan sumunod sa testing at quarantine protocol na inaprubahan ng IATF. Dahil dito, ang Bureau of Quarantine ay inatasan na tukuyin ang mga naka-ugnayan sa eroplano ng mga indibidwal na kumpirmadong positibo sa COVID-19 at maingat na subaybayan ang mga ito.

Kailangan din mahigpit na ipatupad ang mga infection prevention at control protocol sa lahat ng pasilidad para sa quarantine at isolation. Para maging ligtas ang paglilipat sa LGUng mga indibidwal, dapat kasama sa pagpapatupad ng protocol ang paglalaan ng sasakyan at lugar kung saan sila magpapatuloy ng quarantine.

Inatasan din ang mga LGU na masusing subaybayan ang paglitaw ng anumang sintomas habang ang mga indibidwal ay sumasailalim sa quarantine at agad na magsagawa ng RT-PCR test kapag may nakitang sintomas. Maliban dito kailangan din suriin ang kalusugan ng lahat ng dumating sa bansa pagkatapos ng isolation at quarantine.

Inaprubahan ng IATF noong ika-128 pagpupulong nito ang tuloy-tuloy at pinalakas na pagpapatupad ng estratehiyang Prevent-Detect-Isolate-Treat-Reintegrate (PDITR). Kasama sa mga estratehiyang ito ang active case finding, intensified contact tracing, at agarang isolation at quarantine na kailangan isagawa sa aprubadong pasilidad. Bukod dito dapat magsagawa ng localized enhanced community quarantine (ECQ) sa zone at barangay level kung kinakailangan, mas mahigpit na ipatupad ang minimum public health standards, at mas mabilis na ipamahagi ang mga bakuna.

Sa pagpapaigting ng mga hakbang na nabanggit, umaasa ang gobyerno at ang mga eksperto sa kalusugan na magkakaroon tayo ng sapat na panahon na palakasin ang ating health system bilang paghahanda sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Maging bahagi tayo ng solusyon sa problema natin sa pandemyang ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga protocol na itinatalaga para protektahan tayo laban sa COVID-19 tulad ng pagsunod sa minimum public health standards, pag-iwas na pumunta sa mga matataong lugar, at pananatili na lamang sa bahay hangga’t maaari.