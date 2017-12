Pimentel pumalag sa diet sa foreign trips

Walang balak si Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na ipatupad din sa mga senador ang “starvation diet” ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga biyahe sa ibang bansa sa susunod na taon.

Ipinaliwanag ni Pimentel na iba ang sangay ng lehislatura sa executive branch at katunayan aniya ay mas hinihikayat niya ang mga kasamang senador na regular na makipag-ugnayan sa mga counterpart sa ibang bansa.

“No, iba po ang legislative branch from the executive branch. I’m actually encouraging my colleagues to travel so we will have an internationally engage Senate which is part of my vision for the Philippine Senate,” ayon kay Pimentel.

Binigyang-diin pa nito na ang panghihikayat sa ibang senador na bumiyahe at katawanin ang Senado ay upang mabawasan din ang kanyang pasanin dahil tulad ng Pangulo ay hindi rin siya mahilig bumiyahe sa ibang bansa.