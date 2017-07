Pimentel: Pulsohan ang masa sa tax reform

Pinayuhan ni Senate President Aquilino “Koko” Pimentel III ang mga kapwa senador at ang ehekutibo na maging bukas sa kompromiso sa pagtalakay ng panukalang tax reform package.

Reaksyon ito ni Pimentel sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado nitong Lunes na agarang pagtibayin ang isinusulong na tax reform package ng pamahalaan.

“Compromise. All should be open to compromise,” ani Pimentel.



Sinabihan din ni Pimentel ang mga senador na pulsohan ang taumbayan sa tax reform measures lalo pa’t sila ang unang tatamaan kapag pinagtibay ang panukala.



Ani Pimentel, dapat mag-ingat din ang mga senador sa mga grupong nagsasabing kumakatawan sa sektor ng lipunan, subalit pansariling interes lang pala ang kanilang ipinaglalaban.



“Senators should also be sensitive to the sentiments of “the people”. But not all organized groups represent the people. Some represent their own selfish interests. This is what we should be conscious of,” giit ng Pangulo ng Senado.