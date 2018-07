Pimentel kay Villar: Kaya mo ba ang trabaho?

HINIKAYAT ni Senador Aquilino ‘Koko’ Pimentel III sina Pangulong Rod­rigo Duterte at Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar na mag-usap kaugnay na rin sa mga naaantalang proyekto ng kagawaran.

Ito anya ay upang magkaalaman na kung kakayanin ng DPWH na ipatupad ang lahat ng proyekto sa ilalim ng ‘Build, Build, Build’ prog­ram ng administrasyon.

“Dapat mag-heart to heart talk si Presidente at Villar kung kaya ba o hindi kaya, kung hindi kaya, we have to put more people or department,” diin ni Pimentel.

Sinabi ni Pimentel na karaniwang problema sa DPWH ay ang ‘absorptive capacity’ nito o ang implementasyon ng proyektong pinondohan ng Kongreso.