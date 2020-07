Pimentel ‘di pa absuwelto sa quarantine violation

Binigyan ng mga state prosecutor si Senador Aquilino `Koko’ Pimentel III ng hanggang Hulyo 15 para maghain ng counter-affidavit hinggil sa akusasyon sa kanya ng paglabag sa enhanced community quarantine (ECQ) protocol.

“We will leave it to him how he will answer the charges,” pahayag ni Prosecutor General Benedicto Malcontento.

Ituturing aniya ng mga prosecutor na `submitted for decision’ na ang kaso maliban na lang kung maghahain ng kasagutan ang mga kampo ni Koko.

Inihain noong Abril, 2020 ng abogadong si Rico Quicho ang reklamo laban kay Pimentel dahil sa paglabag aniya nito sa Republic Act No. 11332 o Mandatory reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act.