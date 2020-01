Pilipinas Women’s 3X3 daan sa 2024 Olympics

HINDI lamang kinilala ni Chooks-to-Go Pilipinas 3×3 league owner Ronald Mascarinas ang nagawang kasaysayan ng Philippine women’s 3×3 team sa pagbibigay nito ng insentibo kundi pilit nitong dadagdagan ang nagawang record ng mga Filipina baller sa nagdaang 30th Southeast Asian Games.

Ito ay matapos na ihayag ng grassroots sports patron na si Mascarinas ang pagsasagawa ng Pilipinas Women’s 3×3 na bubuuin ng walong koponan at ilulunsad sa unang Linggo ng Pebrero na nakatuon sa paghahangad ng bansa na makatuntong na din sa 2024 Paris Olympics.

“History was within reach and you all made us proud,” sabi lamang ng soft-spoken executive Martes sa eksklusibo nitong ipinatawag na diskusyon sa Bounty Agro Ventures Office sa Ortigas.

Ang Gilas Women’s 3×3, na binubuo nina Afril Bernardino, Jack Animam, Clare Castro, at Janine Pontejos, ay nagtala ng kasaysayan sa kada dalawang taon na torneo matapos sungkitin ang nakatayang pinakaunang gintong medalya sa multi-sports na kompetisyon sa women’s division 3×3 at sa tradisyunal na basketball competition.

Ang koponan ay binigyan ni Mascarinas ng tig-100,000 kada isang miyembro pati na rin ang mga coaches na sina Mark Solano at Patrick Aquino.

“We renewed our commitment. We’re looking at making a 3×3 league for women,” sabi nito habang target na hindi dumaan sa 2024 Olympic Qualifying ang Pilipinas kundi masungkit ag automatic qualification sa women’s 3×3 sa pagsasagawa ng mga liga upang makatipon ng kailangan na puntos para sa Paris Olympics.

“Our target is automatic qualification. In the next four years, we should qualify in the top three,” sabi nito. (Lito Oredo)