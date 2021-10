Pilipinas nangibabaw sa Asia tourist destination

Muli na namang sumisirit ang ating bansa pagdating sa turismo at pagbibida ng mga beach resorts, diving spots, tourism attractions at iba pa, kaya naman pumasok ang Pilipinas sa 2021 Asia’s tourist destinations.

Ayon sa pamunuan ng Department of Tourism (DOT), nangunguna ang Pilipinas sa Asia’s Leading Beach Destination and Leading Dive Destination ngayong taon sa World Travel Awards.

Giit ni DOT Secretary Berna Romulo-Puyat, nakakuha na ng panlimang award ang Pilipinas sa beach destination distinction at pangatlong magkakasunod naman mula pa noong 2019 nakakuha ng dive destination recognition.

“This will boost our efforts to keep the Philippines as a top-of-mind destination for foreign tourists as we await the resumption of international leisure travel to the country, consistent with our “More Fun Awaits” global campaign,” ayon kay DOT Sec. Puyat.

Nilinaw pa ng DOT na may ilang beach spots sa bansa na bida ang beach resorts katulad sa Boracay, Siargao, El Nido at Amanpulo.

Kabilang naman sa Philippine diving scene ang Tubbataha Reefs Natural Park, Puerto Galera, Anilao, Malapascua, Moalboal, Balicasag, Panglao, at Anda.

Pasok ang Pilipinas sa ilang kategorya ng global awards kabilang ang World’s Leading Beach Destination 2021: Philippines,World’s Leading Dive Destination 2021: Philippines,World’s Leading Island Destination 2021: Siargao, Philippines, World’s Leading Tourist Attraction 2021: Intramuros, Philippines at World’s Leading Tourist Board 2021: Philippines, Department of Tourism.

Maaaring bumoto sa World Travel Awards website hanggang Oct. 25. (Vick Aquino)