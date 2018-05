Pilipinas humaharap sa ‘krisis ng katotohanan’

Kasalukuyang nasa bingit ng isang ‘crisis of truth’ ang bansa!” mariing giit kamakalawa ng Arsobispo ng Maynila, Luis Cardinal Antonio Tagle. Sa isang pastoral letter na binasa lahat ng parokya, inihayag ng Prelado ang kanyang kalungkutan sa paglipana ng ‘fake news’ sa Pilipinas at lumalagong debate ng mga mambabatas ukol sa Saligang Batas.

Ikinabahala ng butihing Cardinal ang aniya’y ‘conflicting interpretations’ sa basic questions of law ng mga hukom sa kasalukuyan, higit sa lahat ang pagpapatalsik kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. “The crisis of truth has sown seeds of suspicion, mistrust and fragmentation. Partisan politics has turned into political ‘tribalization’,” ani Tagle.

Mistulang nakompromiso ayon sa Prelado ang ‘common good’ sa bansa dahil sa malawak na pagkakawatak-watak at pagkalat ng sari-saring opinyon. Kailangan daw sa Pilipinas ngayon ay ‘renewed outpouring of the Holy Spirit’ kaya’t iniutos agad ng Kayang Kabun­yian ang 12-day Prayer, Fasting and Action ng mga Katoliko mula Mayo 20-31, “for truth and common good,” aniya.

Inutos din ni Tagle ang pagbatingting sa lahat ng mga kampana sa lahat ng simbahan tuwing ikatlo nang hapon sa mga araw ng inilunsad na pag-aayuno. Mahalaga raw mag-alay ng sakripisyo sa krisis na kinakaharap ng Pilipinas ngayon.

“Through fasting we redirect our focus from ourselves and our groups to the community,” paliwanag ng Arsobispo.

Ang anunsiyo ay kasunod at walang dudang kaugnay nang inilabas na pahayag ng Association of Major Religious Superiors of the Philippines (AMRSP) bilang protesta sa Supreme Court decision na nag-aalis kay CJ Sereno bilang Chief Justice noong Mayo 11, 2018. “We are afraid that the independence and the system of checks and balances of the three pillars of our government have been compromised!” sigaw ng mga pari at madre.

Naniniwala ang mga matataas na religious leader ng Simbahang Katolika sa bansa na ang ruling ng Kataas-taasang Korte vs CJ Sereno, “has left the High court ‘vulnerable’” at ang nasabing quo warranto petition laban sa Chief Justice ay nagsisilbing ‘precedent’ and ‘gravely diminishes judicial independence’. Maliwanag na violation daw ang Section 2, Article XI ng Konstitusyon ang desisyon.

Samantalang patuloy ang debate sa nasabing isyu, parami nang parami ang nagagalit sa anila’y ‘pakikialam’ ng Simbahan sa pamahalaan. Kawawa at lupaypay ang mga pari sa social media dahil sa pagpapahayag ng malasakit sa bansa at pakikiramay kay dating CJ Sereno. Hating-hati at watak ngayon hindi lamang ang mga mananampalataya kundi ang mga ordinaryong mamamayan habang pahirap nang pahirap ang buhay sa bansa sa pamumuno ng karimatikong presidente.

Bilang alagad ng Simbahan, tayo po ay naniniwala na, at the end of the day, sa kahuli-hulihan magwawagi at mananaig pa rin ang katotohanan at kabutihan. Kailangan ng ating Inang Simbahan, ang ating suporta higit sa lahat ang taimtim at taos pusong panalangin para sa kapakanang pangkalahatan (common good). Kung wala po tayong masasabing maganda sa Simbahang Katolika at Kanyang mga kaparian na nasa kalye dahil sa malasakit sa mga inaapi, por Dios por Santo, manahimik na lang!