Pilay na warriors lusot sa Pelicans

Sumalansan si Stephen Curry ng 31 points ngunit nasukol ng injury matapos lumusob ang Golden State Warriors sa second-half para wasakin ang New Orleans Pelicans, 125-115, sa bakbakan, Lunes (Martes sa ‘Pinas).

Para sa ikalawang tiyansa ngayong season, binalikwas ng Warriors ang 20-point half-time deficit para isukbit ang ­decisive win.

Ang panalo ay naging matinding dagok para sa Warriors nang iwanan ni Curry ang court sa hulihan ng giyera matapos mag­tamo ng tila nabisaklat na kanyang kanang ­bukong-bukong.

Iika-ikang pumasok si Curry sa locker room para malunasan may isang minuto na lang ang nalalabi sa laro na may 120-113 bentahe ang Warriors.

Ilang sandali lang, si Warriors star Kevin Durant naman ang na-eject sa ikatlong pagkakataon ngayong season matapos makabanggaan si DeMarcus Cousins.

Nakitang kumonekta ang headbutt ni Cou­sins sa kanilang on-court confrontation bago nag-toss ang dalawang ­players.

Ang pagdispatsa kay Durant at pilay ni ­Curry ay ang final twists sa pag-absorba ng salpukan kung saan lumipad ang Pelicans sa pagposte ng 69-49 half-time lead sa Smoothie King Center sa Louisiana.

Nanguna si Jrue Holiday sa scoring para sa New Orleans na may 34 points, nagdagdag si E’Twaun Moore ng 27 puntos.

Si Cousins ay may double-double 19 points, 11 rebounds at pitong assists pero todong nilagare ng Golden State ang Pelicans sa ipinamalas na kargada sa second half.

Parehong may tig-19 points sina Durant at Draymond Green. Kumalawit si Green ng 9 rebounds at naghatag ng pitong assists kung saan naiakyat ng Dubs ang 19-6.