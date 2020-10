Pilar Pilapil wapakels sa MUP

Nasa Malapascua, Cebu pa ang veteran actress na si Pilar Pilapil, pero pinaghahandaan na raw niya ang pagbabalik sa bahay niya sa Pasig City para naman paghandaan ang lock-in taping ng “First Yaya” ng GMA 7.

Senior citizen si Tita Pilar, pero hindi siya health risk, kaya puwedeng makapag-lock-in taping ng kilig-serye nina Gabby Concepcion at Sanya Lopez (na replacement ni Marian Rivera).

Sa “Anything Goes” show ko noong Monday sa Facebook page ng Abante News Online, naikuwento ni Tita Pilar na magla-lock-in taping na siya on November 19.

Anyway, dahil former beauty queen, si Tita Pilar ang pinang-surprise ko sa guest ko that day na si Pamboy Pastor. Beauty pageant expert si Pamboy at “walking encyclopedia” ang tawag sa kanya dahil ang galing-galing niya pagdating sa mga beauty pageant.

Malapit nga si Pamboy sa maraming beauty queen at big sister ang turing niya kay Tita Pilar.

Nabanggit nga ni Pamboy na noong 1967 ay first runner-up lang si Tita Pilar sa Miss Cebu, pero ang winner and two runner-ups ay ipinadala sa Maynila to compete sa Binibining Pilipinas that year (Binibining Pilipinas na raw ang tawag doon since 1964) at ang veteran actress nga ang nanalo (third runner-up lang niya ang nakatalo sa kanya sa Miss Cebu).

Nag-compete raw sa Miss Universe that year si Tita Pilar at ginanap ‘yon sa Miami Beach, Florida. Hindi siya pinalad at hindi nga naging semi-finalist dahil ang duda ni Pamboy ay 16 years old pa lang ito at hindi abot sa required age.

Pero after two years (1969) naman, sa Miami Beach pa rin, nanalo naman si Gloria Diaz bilang first Miss Universe ng Philippines.

Anyway, hindi nga pala nagkomento ang veteran actress/beauty queen tungkol sa issue sa pagkapanalo ni Rabiya Mateo sa Miss Universe Philippines.

Hindi raw siya updated tungkol sa mga issue at intriga sa nasabing beauty contest dahil busy nga siya sa paghahanda para sa taping ng “First Yaya”.

Sa episode pa rin ng “Anything Goes” na ‘yon ay nabanggit ni Pamboy ang ilang big issues at intriga tungkol sa ilang beauty pageants, kaya puwede ninyong balikan ‘yon sa Abante News Online Facebook page!

Alan Paule pinayuhan si Sean

Si Alan Paule ang bida sa pelikulang “Macho Dancer” noong 1988 na idinerehe ng yumaong premyadong direktor na si Lino Brocka (SLN).

Naging controversial si Alan noon dahil nagkaroon ng iba’t ibang issue sa kanya. Pero hindi nagpagtinag sa mga issue si Allan at isa na siya sa maituturing na mga premayadong aktor natin.

Kaya ang advice ni Alan sa baguhang si Sean de Guzman na gumaganap na anak niya sa “Anak ng Macho Dancer”, maging professional lang, magtrabahong mabuti at sundin ang mga sasabihin ng direktor nilang si Joel Lamangan para malayo ang marating sa showbiz.

Oo nga pala, walang problema kay Alan ang lock-in shooting for “Anak ng Macho Dancer” na pinoprodyus ni Joed Serrano dahil nakapag-lock-in taping na siya para sa Christmas-serye ng TV5, ang “Paano Ang Pasko”.

Kung sakaling matapos man daw ang COVID-19 pandemic at mauso pa rin ang mga lock-in taping, wala raw problema kay Alan. Mas maganda nga raw ang mga lock-in taping dahil nasusunod talaga ang working hours plus matindi ang health and safety protocols.