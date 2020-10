Pihit tayo ng tutok sa Visayas

Ang gobyerno ay kasalukuyang nasa proseso ng kalibrasyon ng National Food Policy (NFP) na malapit nang ilunsad upang matugunan ang naiulat na pagtaas ng bilang ng nagugutom – isa sa mga malubhang epekto ng pandemya.

Batay sa resulta ng Social Weather Stations (SWS) ang survey na isinagawa noong Setyembre 17 – 20, makikitang 7.6 milyong mga pamamahay ang nakaranas ng involuntary hunger sa loob ng tatlong buwan – karamihan ay nasa Kabisayaan. Kailangan nating mapagtagumpayan ang hamong ito.

Ang iba`t ibang nilalaman ng NFP ay naglalayong matugunan ang mga pangangailangan sa pagkain ng lahat ng pamilyang Pilipino. Ang isa sa key result area nito ay hangaring mapataas ang pagiging produktibo ng ating mga magsasaka at mangingisda. Titiyakin nito ang paglago sa suplay ng pagkain ay hahantong sa mababang presyo ng ating binibiling produkto.

Dahil batid ng gobyerno ang dagling pangangailangan sa pagkain, nakapaloob sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 ang mga interbensyon na makakatulong para matugunan ang kagutuman habang isinasapinal ng gobyerno ang NFP at pinatutupad ang mga kasalukuyang programa. Kabilang dito ang programang cash-for-work, mga subsidyong pang-emergency, at pondo para sa mga micro, small, and medium enterprises sa pamamagitan ng sektor sa pagbabangko.

Lahat ng ito ay nakatuon sa muling pagpapasigla ng ekonomiya at pagbibigay ng kita para sa mga naghihirap na pamilya.

Palalakasin din ang umiiral na mga Supplemental Feeding Program kasabay ng pagsisimula ng klase sa mga pampublikong paaralan – bilang pagtalima na rin sa Republic Act 11037 o ang Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act na nag-aatas sa DSWD at DepEd na magpatupad ng national feeding program.

Nakatutok din tayo, kasama ang DepEd at DSWD, upang matiyak na ang feeding program para sa undernourished children ay matagumpay na naipatutupad dahil sila ang nasa bingit ng panganib dala ng kagutuman.

Ang ganitong mga feeding programs at iba pang mga interbensyong ginagawa ng gobyerno ay nakapaloob sa National Food Policy na ilulunsad sa Oktubre 16, kasabay ng paggunita ng World Food Day.

Agad na nating inilalatag ang lalo pang pagpapalakas ng mga programa kontra gutom sa Visayas region at iba pang bahagi ng bansa. Mula sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty (EPAHP) at feeding programs, tutuloy na ito sa pagpapalawak ng access at pamamahagi ng mga masustansyang produkto sa mga nadedehadong sektor at rehiyon.

Lahat ng mga umiiral na programa, proyekto at interbensyon ng gobyerno, sampu ng mga susunod pang mga gawaing pantugon sa problemang ito ay nakaangkla sa ilulunsad nating National Food Policy sa mga susunod na linggo.

KLARO. ###