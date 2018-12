Pido, Marlou mga bagong recruit ng Agila Legends

Nagkaroon kami ng bibihirang dinner date ng aking maybahay na si Maryjean sa isang restaurant na Crystal Palace sa City of Dreams. Isa siyang Chinese resto na mara­ming masasarap at mga bagong putahe.

***

Nagdaos ng Christmas Party ang Discovery Leisure group sa JOHNNY B GOOD sa bandang Glorietta nu’ng nakaraang Huwebes.

***

Nagpalaro ng basketball ang isa sa mga napaka-sportsminded na artistang triathlete din at mahusay na komedyanteng si BEARWIN MEILY. Balitang tatakbo siya para konsehal Taytay Rizal. Kagrupo niya ang bagets na Mayor na si Joric Gacula.

***

Kasamang naglaro sa DAZMA sina JORDAN HERRERA, JAY MANALO, LONG MEJIA, GENE PADILLA, DENNIS PADILLA at PBA Legends na sina BONG ALVAREZ at GERRY ESPLANA. Puno ng katatawanan at palakpakan ng ilabas ng mga artista ang kanilang husay sa basketball at kalokohan sa laro. Ito ay ginanap sa Don Antonio de Zuzuaregie Antipolo.

Humabol naman ako pagkatapos ng laro sa Brgy. Maharlika, San Jose Del Monte, para sa isa pa uling laro kasama ang idolo sa AGILA LEGENDS tulad nila Allan Caidic, Ej Fiehl, Vince Hizon, Noli Locsin, Alvin Patrimonio at Johnny Abarrientos.

***

Naging panauhin naman ang inyong lingkod sa isang Inter Barangay Basketball Tournament sa Dingalan Aurora Province sa paanyaya sa atin ni Kapitana Emmy Mercado Grey na tatakbong KONSEHAL sa darating na eleksyon sa kanilang bayan. At nagkaroon din ako ng pagkakataon makilala ang isa pang panauhin ng palaro na tumatakbong GOBERNADOR naman sa lugar na si ARIEL BITONG.

Dito naman sa Brgy. Pantoc, bumati kamakailan lang ang ilang idolo natin sa basketball tulad ng aming bagong recruit sa AGILA LEGENDS na si Pido Jarencio at Marlou Aquino para sa kanilang Inter Brgy. tournament. Nagbigay pa ng pang mer­yenda tulad ng pansit at sandwich si SK President Niño Caparas at kanyang mga kasamahan.

***

At sa Brgy. San Roque, Brgy. Hinukay Baliwag Bulacan naglaro ang ating mga Agilas sina Alvin Patrimonio, Jarencio, Aquino, Rodney Santos at Johnny Abarrientos kalaban ang mga mabibilis at masisipag na manlalaro ng Barangay.