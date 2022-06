Pichay 30 taon kulong sa korapsiyon

Guilty sa tatlong count ng kasong graft at pinatawan ng 18 hanggang 30 taong pagkakakulong at diskuwalipikasyon sa paghawak sa anumang posisyon sa gobyerno ng Sandiganbayan si outgoing Surigao del Sur Rep Prospero Pichay kaugnay sa maling paghawak ng P780M pondo ng Local Water Utilities Administration (LWUA) nang ito ay chairman ng ahensiya noong 2009.

Sa 66 pahinang desisyon ng Sandiganbayan Fourth Division sinabi nitong “Guilty of Gross Inexcusa¬ble Negligence” si Pichay at kapwa akusado na si LWUA Deputy Administrator Wilfredo Feleo Jr., dahil sa pagbili ng 60% shares ng Express Savings Bank Inc. (ESBI) gamit ang pondo ng LWUA at pagdeposito ng P300 milyon at capital infusion na aabot sa P400 milyon sa naturang bangko.

Nag-ugat ang kaso nang bilhin ng LWUA ang ESBI, isang local thrift bank na nakabase sa Laguan sa pamamagitan ng WELLEX Group Inc. (WGI) at Forum Pacific Inc. (FPI).

Bilang head ng LWUA Board ay inaprubahan ni Pichay ang pagbili sa ESBI nang walang pagsangguni at pahintulot mula sa Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas (MB-BSP), Department of Finance (DOF) at Office of the President.

“It cannot be denied that accused Pichay and Feleo knew of this requirement as they have been in consultation with the Office of the President, DOF, and BSP. They were specifically advised to secure prior approval of the Monetary Board. This advice was given before LWUA purchased the ESBI shares,” nakasaad sa desisyon.

Sa ginawa ni Pichay ay nakinabang ang ESBI owners at mga stockholders nito na mula noong 2005 hanggang 2009 ay nagkaroon ng malaking pagkakalugi ang bangko.

Samantala, pinag-aaralan na umano ni Pichay at ng kanyang mga abogado ang susunod nitong hakbang matapos na hatulan na guilty ng Sandiganbayan sa tatlong kaso ng graft.

“Definitely I am determined to exhaust all possible legal remedies accorded to me by law,” sabi ni Pichay.

“It is noteworthy that even the dispositive portion of the decision admits that no civil liability is adjudged against me in view of the fact that LWUA public funds invested in ESBI is under receivership and liquidation of the PDIC. So it is baffling: how can there be undue injury to the government?” dagdag pa ng solon. (Tina Mendoza/Eralyn Prado/Billy Begas)