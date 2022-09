Pianist Clement Acevedo pangunahing tampok sa 38th PPO season

Ang pianist na si Clement Acevedo ang magiging tampok na soloist ng inaugural concert ng 38th Philippine Philharmonic Orchestra (PPO) season sa Cultural Center of the Philippines (CCP) Tanghalang Nicanor Abelardo (Main Theater) sa Setyembre 16, 2022, alas-8:00 ng gabi.

Ang repertoire para sa konsiyerto ay ang mga obrang musikal nina Redentor Romero (Philippine Portraits) at Dmitri Shostakovich (Piano Concerto No. 2 in F Major, Op. 102) pati na rin ang Antonin Dvorak (Symphony No. 8 in G Major, Op. 88).

Si Acevedo ay tumugtog na at sumali sa mga prestihiyosong kumpetisyon tulad ng Heida Hermanns International Piano Competition sa Westport, Connecticut, at ang National Music Competitions for Young Artists (NAMCYA), kung saan pumasok siya sa mga semifinalist noong 2004 at 2009.

Nanalo siya ng Amati Award sa 2003 Amati Music Festival sa Catskills, New York. Gayundin, nanalo siya sa mga paligsahan sa konsiyerto na pinangungunahan ng Manila Chamber Orchestra Foundation (MCO), James Madison University (JMU), at UP College of Music, gayundin ang Rachmaninoff Piano Competition.

Nakapagtanghal siya kasama ang University of Santo Tomas (UST) Symphony Orchestra sa ilalim ng baton ni Herminigildo Ranera, ang James Madison University Symphony Orchestra sa ilalim ng baton ni Robert McCashin, at ang Metro Manila Concert Orchestra sa ilalim ng baton ng kompositor/konduktor na si Josefino Chino Toledo sa ang Merkin Hall sa New York City, ang Taichung National Theater sa Taiwan, at ang Cultural Center of the Philippines.

Naging artistic collaborator niya si lead flutist ng Richmond Symphony, sina Mary Boodell at Daniel Lichti, isang mahusay na Canadian bass baritone.

Kabilang sa mga kilalang pianista na kasama niya sa entablado ay sina Andrew Tyson at Gila Goldstein at gayundin, ang principal bassoonist ng The Saint Paul Chamber Orchestra, si Charles Ullery.

Si Clement ay mayroong degree mula sa James Madison University, Temple University, West Chester University of Pennsylvania, at sa Unibersidad ng Pilipinas.

Sa kasalukuyan siya ay Assistant Professor sa UP College of Music and Dance, para magturo simula sa Academic Year 2022-23.

Pangungunahan ng Spanish conductor na si David Gomez Ramirez ang PPO para sa 38th season.

Sa Setyembre 16 ang pagbubukas ng season na pamumunuan ni Maestro David Gomez-Ramirez. Nakatrabaho ni Ramirez ang maraming propesyonal na orkestra sa buong mundo. Naging punong konduktor siya ng Sagunto Symphony Orchestra, at guest conductor sa mahahalagang orkestra bilang València, Seville, Madrid, Oviedo at sa labas ng Spain, sa France, Portugal, United Kingdom, Mexico, Russia, Romania, Italy, at Vietnam.

Ang ika-38 season ng PPO, na pinamagatang Metamorphosis, ay nagtatampok ng natitirang listahan ng walong konduktor, na lima sa kanila ay naka-shortlist para sa Music Director at Principal Director na posisyon.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang CCP (www.culturalcenter.gov.ph) at sundan ang opisyal na CCP social media accounts sa Facebook, Twitter, at Instagram para sa mga pinakabagong update.