Pia Wurtzbach tinadtad sa EJK issue

Sa kabila ng kanyang stature, at sa kabila rin ng karapatang mang-block ng tweeter followers si Pia Wurtzbach ay nagpakumbaba pa rin ito at humingi ng dispensa sa mga blinock niya.

Dahil lamang sa simpleng congratulatory tweet niya tungkol sa pagkapanalo nina Winwyn Marquez at Karen Ibasco ay may mga nam-bash na sa kanya.

Ayon sa mga komento nila kay Queen Pia, mas inuna pa raw nito ang pag-congratulate kaysa magbigay ng opinyon tungkol sa extrajudicial killings sa ating bansa.

Obviously ay napikon si Pia at blinock niya ang mga ito.

Pero, ito ang naging dahilan din upang tadtarin siya ng mga komento at kung ano-ano pang mga negang komento.

Dahil ayaw na ngang pahabain pa ni Pia ang isyung ito ay nag-post siya ng isang mensahe kung saan ay humingi siya ng dispensa sabay pangaral sa mga ito.

Alfred Romualdez emotional pa rin sa mapait na karanasan kay Yolanda

Noong Lunes (Nov. 6) ay muling binalikan ng dating Tacloban City Mayor na si Alfred Romualdez ang pinagdaanan ng buong Tacloban dahil sa Super-bagyong Yolanda na nangyari 4 years ago.

Madamdamin ang pagbabalik-tanaw niya lalo na kung saan ay halos nagtatanong kung paano niya nagawa ‘yun.

Anyway, the rest is history basta ang importante ay moving forward na ang Tacloban City na parang hindi niya akalain na minsan din nilang pinagdaanan.

Maging si Mayor Cristina Gonzales Romualdez ay ito ang laman ng kanyang speech.





World record nga ang resilience na ipinakita ng kanyang mga kababayan.

Kumpara noong nakaraang taon, sobra na talaga ang itinalon ng bayang ito.

Nagtatayuan na ang maraming establishments, hotels at iba pang negosyo.

Bilang paggunita sa kanilang mapait na nakaraan, isang week-long activities ang inihanda ng City government na ikinasasaya naman ng mga constituents ni Mayor Kring Kring.

ABS-CBN dinedma ni Akihiro Blanco

Dahil nakakontrata si Akihiro Blanco sa Regal Films, major decision din pala sa kanya ang mag-back out sa top-rating shows na La Luna Sangre at The Good Son in favor sa pelikulang This Time I’ll Be Sweeter na palabas na ngayon.

Mahirap daw na mademanda siya at ma-ban sa Regal kaya kahit maganda rin ang exposure niya rito bilang best friend ni Barbie Forteza kaya nagpaalam siya sa dalawang shows ng ABS-CBN.

Malaki rin ang role niya sa movie nina Ken Chan at Barbie hindi naman siya nanghinayang. Pakiramdam naman niya ay marami pang pagkakataon ang maibibigay sa kanya katulad nitong mga indie films na gagawin niya.

Tama, ganu’n talaga ang buhay. You can’t have it all, kumbaga.

Beteranong aktor dumayo sa probinsiya para manlalake

Muli na namang lumalabas ang tsika tungkol sa guwapong beteranong aktor na ito ay isang miyembro ng beki wonderland.

Sa isang umpukan ay muling napag-usapan ang kadramahang kanyang ginawa noon para lamang sa pagmamahal sa kapwa aktor.

Minsan pala ay dumayo ito sa malayong probinsiya sa Kabisayaan para lamang makapiling ang kanyang pag-ibig kahit hindi naman siya part ng movie.

Siyempre, marami ang nagulat kung bakit siya naroroon.

Nag-one plus one ang mga staff at ‘yun nga, ang lumabas na tsika ay dahil sa kanilang leading man.