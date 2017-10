Pia Wurtzbach ‘super-nganga’ sa jokes ni Vice Ganda

Marami nga ang nakakapuna na medyo nangangapa pa talaga si Pia Wurtzbach bilang bagong host ngayon ng It’s Showtime!

May ilang instances kasi na tila hindi pa nito gamay ang spiels na minsan nga ay natatawa sa kanya si Vice Ganda.

Minsan din, hindi ito makahabol sa mga pagbibiro ni Vice.

But then, understandable naman ito para sa datin­ Miss Universe.

Hindi naman talaga siya namulat sa TV hosting lalo na ng isang daily show kahit noong nagsimula sa showbiz.

At saka, kahit sino namang bagito sa anumang larangang pinasok ay talaga namang malaki ang adjustments na gagawin.

Mabilis namang mag-cope up si Pia sa anumang sitwasyon kaya in no time ay makakasabay din ito kay Vice at sa iba pang hosts.

Dagdag-ganda nga ang pagigin­g host niya dahi­l nagdagdagan din ang mga kalalakiha­n na nanonood nito dahi­l hanggang ngayon pa rin naman ay marami ang nagpapantasya kay Queen Pia.

Pero ang tanong ng karamihan, hanggang kailan ba sa show si Pia? Baka raw after maipalabas na ang movie nila ni Vice na pang-Metro Manila Filmfest ay matsutsugi na rin ito?

Doug Kramer todo-depensa kay Cheska vs haters­

Noong isang araw ay umani ng mga patutsada­, panlalait at mga negang komento si Cheska Garcia-Kramer dahi­l sa post nito tungkol sa papel ng isang asawang lalak­i at asawang babae sa kanilang marriage in a Christian way.





May quote pa siya galing sa Bible tungkol sa slavery na talaga namang mas lalong nagbigay-daan sa maraming hindi magagandang komento tungkol sa pananaw na ito.

Kilala ang pamilyan­g Kramer bilang Team Kramer na nagin­g instant hit at viral ang posts nila tungkol sa dail­y activities ng kanilang family life.

Dahil nga rito, libo-libo ang sumusubaybay sa kanila at nakakuha sila ng maraming endorsements.

Pero ‘yun nga, dahil sa ‘controversial post’ na iyon ni Cheska, parang biglan­g umikot ang mundo para sa pamilya Kramer.

‘Yun nga lang, naging maagap si Dough sa pagtatanggol sa kanyang asawa. Dito niya ipinaliwanag ang hierarch­y ng kanilang papel bilang mag-asawa.

Ayon nga sa kanya­, hindi perpekto ang kanilang buhay mag-asaw­a pero katulad sa iba, sinisikap nilang ayusi­n lagi ito ayon sa Christian principles.

Pantay ang turingan nila sa isa’t isa, pero may certain roles nga silang dapat gampanan. Hindi naman niya isinasantabi ang modernong pag-iisip ng karamihan ngayon tungkol sa pagbuo ng isang pamilya.

Maging ang single parents na lumalaban para itaguyo­d ang kanilang mga anak.

Sana nga raw ay maunawaan na lang si Cheska ng iba dahil ang post naman nito ay mula sa Bible­ at walang intensiyon na ilagay ang mga ina sa mas mababang antas kaysa sa mga asawan­g lalaki.

‘Yun na!