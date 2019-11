Pia Wurtzbach dili makatambong sa Miss Universe 2019

Dili makatambong sa umaabot nga Miss Universe 2019 sa Atlanta, Georgia si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach.

Sa iyang Instagram post, gipanguta sa mga netizen si Pia kung aduna na ba kini tiket sa beauty pageant nga himoun sa December 9.

Matud ni Pia, nga tungod sa prior commitments alang sa iyang travel show dili siya maadto.

“I will not be watching Miss Universe this year,” matud ni Pia.

“My travel show was invited by the tourism board of japan to feature a festival in Fukuoka. Our working visas were released already before MUO announced the date and venue. MUO invited me to be backstage host with CHI and I really want to!” pagpasabot ni Pia.

“But it would also be impolite for me to cancel my trip to Japan. Government invitation yun. At may mga visa na kami. Sayang. If I had known sooner baka nagawan ko pa ng paraan,” dugang pa niya.

Si Gazini Ganados ang mo-represent sa nasud karong tuiga sa Miss U.

Target niyang magka-back-to-back crown ang Pilipinas human midaug nga Miss Universe 2018 si Catriona Gray.