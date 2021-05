Pia wasak ang puso sa pagkatalo ng Pinas

Katulad ng ibang mga Pinoy, lalo na ang mga beauty pageant fans at mga beki, isa rin ang Miss Universe 2021 na si Pia Wurtzbach sa maagang gumising at tumutuok sa live ng Miss Universe.

Kung nagkataon siguro na walang pandemic ngayon, baka isa si Pia sa present sa mismong venue bilang past winner. Kumpara kay Catriona Gray, Miss Universe 2018 na kahit pageant na ay may namba-bash pa rin, si Pia naman ay suportado ng netizens sa ipinapakita niyang suporta kay Rabiya Mateo.

Tweet nang tweet si Pia kung gaano ito ka-excited para kay Rabiya. Pinuri rin niya si Rabiya sa swimsuit competition nito sa kabila na ang ibang netizens, nakulangan sa pagngiti raw ni Rabiya at tila kinakabahan ito.

Sabi ni Pia, “Our girl is glowing. Yellow is her color and we all know the swimsuit round is her forte!! Go Rabiya!!”

Bukod dito, hindi rin nakalimutan ni Pia ang hashtag tweet for Rabiya at napansin din niya na parang mas marami raw pageant fans sa Vietnam kesa sa Pilipinas.

‘Yun nga lang, hanggang sa Top 21 lang nakapasok si Rabiya. Kaya nang hindi na ito pumasok sa Top 5, napa-tweet si Pia nang, “OK, I’m back. I needed a minute to digest that. At saka niya sinundan ng tatlong heart broken emoji.

At sunod-sunod na ang naging message ni Pia para kay Rabiya na sey sa ilang tweets, “Lotlot and friends” na raw which mean, lost na.

Sabi ni Pia, “Rabiya we love you thank you for pouring your heart for the Philippines. We see your heart Queen.”

Nakiusap din si Pia sa mga netizen na, “And reminding everyone to please be kind.”

Sabi pa rin niya, “Rabiya you made us so proud! We know you put your heart into this and we love you! Mabuhay ang Pinay!”

Pagbuburles ni Kris kinunsinti ng jowa

Dahil 32nd birthday na ni Kris Bernal ngayong May 17, nag-celebrate sila ng kanyang fiancé na si Perry Choi sa Sofitel Hotel.

Dahil birthday niya at espesyal naman, nagkita silang magjowa at sa bibihirang pagkakataon ay nakalabas sila, nakapag-date at nakapag-dinner na magkasama na hindi naman daw sa loob ng sasakyan.

Since pandemic, halos twice a week na lang daw silang magkita. Aminado si Kris na takot din talaga ang fiancé niya na baka makakuha ng virus.

Nang mag-Instagram Live si Kris, sey niya, “Sa totoo lang, we couldn’t remember anymore when we had a decent dinner kasi, palagi lang kaming dito lang sa loob ng kotse.

Mukhang overwhelmed din si Kris sa mga natanggap na comment. “Thank you sa inyong positive feed backs, likes and hearts sa aking recent photos.”

Ang tinutukoy nito ay ang sunod-sunod nga niyang mga almost nude photo sa Instagram. Dedma lang naman ang fiancé niya nang tanungin ito ni Kris kung ano ang masasabi na halos pa-bold na siya.