Pia sobrang possessive, inangkin si Jeremy

Pinost nga ni Pia Wurtzbach sa Instagram ang ‘The Boyfriend Tag Vlog’ na hindi nai-post noon.

At dito nga nabuking na si Pia pala ay sobrang ‘possessive’ sa kanyang boyfriend na si Jeremy Jauncey. O tipong binakuran na, inangkin, na hindi puwedeng lapitan ng kahit na sino.

Anyway, sa ‘reels’ na `yon sa IG, malalaman na madalas kumain si Pia, pero mas maganda ang puwet ni Jeremy.

Si Jeremy rin daw ang unang nag-‘I Love You’ kay Pia. Na sobrang protective rin si Jeremy kay Pia.

Pero, si Pia rin daw ang mahilig magsimula ng away, na tinutulan niya. At magastos din daw ang dalaga.

Bongga! Game na game nga si Jeremy sa mga ganitong paandar ni Pia, di ba?

Pang-reyna bagong bahay

Anyway, feeling ng mga fan, ang kasal nina Pia, Jeremy ang susunod na content nila. Lalo na ngayon ay naipatayo na ni Pia ang kanyang dream house, ha!

“Welcome Home, Pia! Oops…practice lang! So pano ba to, BYOB na ba? Bring Your Own Bangko? Wala pang laman tong bahay ko LOL!” sabi ni Pia.

Siyempre, tuwang-tuwa ang mga fan na ang ating Miss Universe ay nakapagpundar na ng bahay. Na hindi lang puro travel ang ginagawa niya, kundi naghahanda rin siya sa magandang future niya.

“One of my personal projects this year is being hands on with my new home. So excited to take you guys with me through the process!

What style do you think I’ll go for?” sabi pa ni Pia.

Well, base sa pinakitang façade, at pasilip sa loob ng bahay, pang-beauty queen talaga ang pinaghirapan niyang ito.

Wurtzbach ka-level BTS sa Vietnam

Anyway, ang bongga pa rin talaga ni Pia, dahil hayun nga at eksenadora pa rin siya sa mga sikat na magazine sa buong mundo, tulad nga ng Harper’s Bazaar Vietnam, ha!

Na kahit ang dami-raming bagong beauty queen, siya pa rin ang pinipili para gamitin sa kanilang mga phina.

“Let’s seek refuge in the enchanted forest of our imagination. Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach wearing Michael Cinco couture is to transport you into her captivating adventure,” sabi sa IG ng naturang magazine.

Ka-level nga ni Pia ang sikat sa China na si Zihan Weng, na nanalong Miss Asia 2019.

At bongga na ka-level rin niya ang sikat sa buong mundo, ang BTS, ha!

“To kick off 2022, Louis Vuitton and Maison’s House Ambassador BTS set fire to social media with the pan-Asia campaign. Bedecked in the latest Louis Vuitton Men’s Spring Summer 2022 collection, BTS continues to make great strides as they appear on the covers of the most influential fashion magazines in the region,” ang caption IG post na `yon ng naturang magazine.

Winner, di ba?