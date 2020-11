Pia, Ruffa, Catriona perfect ang kagandahan

Hindi malimutan ni Olivia Quido-Co (o Miss O, ang CEO and Founder of O Skin Med Spa sa Amerika) ang karanasan niya kay Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach.

Kakapanalo lang ni Pia sa Miss Universe at nagpunta nga raw ito sa kanilang spa, at sobrang humble, sobrang ganda, napakaliit ng mukha, at napakabait daw nito.

Kaya nga kinuha raw niya itong endorser dahil bilib siya sa ugali, ganda nito.

Bilib na bilib din si Miss O sa ganda nina Ruffa Gutierrez, Catriona Gray, KC Concepcion.

Si Ruffa nga raw, pareho ang kutis ng mukha at legs, na sobrang kinis at ganda. Si Catriona raw, kahit walang make up ay napakaganda. Si KC raw ay super kinis na wala raw pores.

Sa mga batang artista naman, bet ni Miss O ang ganda nina Katrhyn Bernardo, Julia Barretto.

***

Pinay na si Olivia napiling hurado sa Miss Chile Universe

Anyway, maihihelera nga si Miss O kina Pia, at Catriona Gray, na mga beterana na sa pagiging hurado sa mga beauty pageant sa iba’t ibang panig ng mundo.

Si Pia ay nalibot ang buong mundo dahil sa pagja-judge sa mga beauty pageant noong Miss Universe pa siya. At si Catriona nga ay ganun din, at ang latest nga ay ang pagja-judge niya sa Miss Colombia 2020.

Si Miss O nga ay napili ring hurado sa Miss Chile Universe 2020. Inanunsiyo nga sa Instagram ng Miss Chile ang gagampanang role ni Miss O.

“I am honored and humbled to judge Miss Universe Chile 2020 alongside Miss Universe Gabriela Isler and other personalities,” sabi ni Miss O sa chikahan namin.

Malaking bagay nga naman na pagkatiwalaan ka ng ibang bansa sa pagpili ng magaganda.

Si Miss O rin ang official skin care provider ng Miss Universe USA 2020, at Miss Teen USA 2020.

Dahil sa tagumpay ni Miss O sa larangang ito, ginawaran nga siya ng mga parangal tulad ng ‘Woman of the Year award’, ‘Top 100 Filipinos in the USA’, ‘AARP’s Top 8 Woman Entrepreneur in LA’, at ‘Mayor’s Award for Entrepreneurs in Los Angeles’.

Bongga, di ba?

***

Anak ni Michael Jackson bilib sa talento ng Pinoy

Hindi rin malimutan ni Miss O ang karanasan niya kay Prince Jackson, anak ni Michael Jackson, dahil napakabait daw nito noong i-facial daw niya ito.

“Ang akala ko kasi dahil sobrang sikat ng daddy niya, si Michael Jackson, baka spoiled siya, lahat ng luho naranasan niya. Pero sobrang down to earth niya, at birthday niya sa spa namin siya nag-celebrate.

“And then, sinabihan niya ako na gusto niyang maging part ako ng ‘Heal The World’ project, na tumutulong sa mga bata. Instead na about skin care ang topic namin, ang mga project para sa mga bata ang napag-usapan namin, dahil gusto nga niyang ipakita ang legacy ng daddy niya, kaya nakakatuwa siya,” kuwento pa ni Miss O.

Bongga, di ba, na bilib din ang anak ni Jacko sa talent at ugali ng mga Pinoy.