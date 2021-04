Pia pinamana pampasuwerte kay Mateo: Rabiya kinatatakutan ang paandar sa Miss Universe

Sunod-sunod na ang paandar ni Rabiya Mateo (Miss Universe PH 2020) sa social media, at hudyat na nga ito na handang-handa na siyang makipagpukpukan ng ganda, talino, kaseksihan sa mga kapwa niya beauty queen mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

“This is just the start!” ang sabi ni Rabiya sa bagong release na mga photo niya na suot ang kulay pulang 2 piece bikini, na kitang-kita ang hubog ng kanyang katawan, ang mapang-akit na mukha.

Dahil balitang-balita nga na sa May 16, 2021 (Sunday sa Florida, USA, at May 17, Lunes ng umaga sa Pilipinas) gagawin ang Miss Universe, kaya kanya-kanya na ngang paandar ang mga kandidata.

Sa social media, especially sa Instagram nga, kadalasan ini-scout ng mga mahihilig sa beauty pageant ang mga kandidata mula sa iba’t ibang bansa, para makabuo sila o makagawa ng listahan kung sino sa tingin nila ang may malaking tsansa na manalo.

Sa socmed din madalas ini-stalk ng mga kapwa kandidata ang mga kalaban nila, para mapaghandaan. At malaking bagay nga nab ago ka pa man dumating sa Amerika bago ang pageant, dapat ay kilala ka nan g mas maraming tao, photographer, o kahit ng mga hurado, para mas matandaan ka.

Di ba nga, dapat ay matunog ang pangalan mo sa mga ganitong beauty pageant. Dapat ay markado ka. Bawal ang mahiyain. Dapat eksenadora ka. At ganiyan nga exactly ang ginagawa ni Rabiya ngayon, na kung kailan malapit na ang pageant, o malapit na siyang magpunta sa Amerika, doon siya nagpapasabog.

At waging-wagi naman siya, dahil kahit ang mga kapwa beauty queen, nabighani sa kagandahan, kaseksihan niya.

Well, abangan na lang natin ang iba pang mga pasabog ni Rabiya. Na sabi nga, ngayon pa lang ay kinatatakutan na ng mga kalaban niya, at pruweba ang mga interview sa kanila na gusto nilang makatapat si Miss Philippines, at base na rin sa pag-aanalisa ng mga mahihilig sa beauty pageant, na strong contender nga si Rabiya.

At siyempre, hiling din ni Rabiya na iboto na siya ngayon pa lang. (Dondon Sermino)