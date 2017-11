Pia pabubuntis na dahil sa inggit kay Pauleen?

Naiinggit na nga ba si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa pagiging mommy na ng best friend niyang si Pauleen Luna? Kabilang si Pia sa mga natuwa noong ilu­wal na ni Pauleen ang baby girl nila ng mister nitong si Vic Sotto.

“Nakakatuwa lang kasi mommy na si Pauleen and it’s something na gusto niyang mangyari noon pa.

“Pauleen loves kids and I know for a fact that she will be a good mother sa baby girl nila ni Vic.

“Kung naiinggit ba ako? Hindi pa naman! Ha! Ha! Ha! Ha!” tawa pa niya.

Dagdag pa ni Pia na marami pa raw siyang gustong i-fulfill sa buhay niya at ang magkaroon ng baby ay wala pa muna sa plano niya.

“Before I can have a baby, I have to get married first, ‘di ba?

“Matagal-tagal pa naman mangyayari iyon.

“Career muna tayo ngayon. Aside from the movie I’m doing with Vice Ganda, I’m also doing an online cooking show. Kaya work-work lang muna tayo,” ngiti pa niya.

Nanatili raw matatag ang relasyon nila ng boyfriend niyang si Marlon Stockinger.

“We’re doing okay. Wala namang dapat ikabahala ang mga taong concern sa relasyon namin.

“We’re keeping it cool para walang stress,” sabi pa ni Pia Wurtzbach na isa sa panauhin sa launch ng Empire Talents ni Jonas Gaffud.





Rachelle Ann Go imbitado sa kasal nina Christian-Kat

Parehong engaged na sa kanilang mga partners ang dating magkarelasyon na sina Christian Bautista at Rachelle Ann Go. Gusto lang linawin ni Christian ang lumabas na balita na willing siyang umawit sa wedding ni Rachelle, ‘yun ay kung invited siya at may approval ng fiancé nito na si Martin Spies.

Pero okey lang bang maimbitahan niya si Rachelle sa kanyang kasal?

Ayon kay Christian, nakilala naman daw ng kanyang fiancée na si Kat Ramnani ang mga barkada niya at kasama na roon si Rachelle. Kaya malamang ay puwede nilang maimbitahan ito.

Isa nga raw sa magiging wedding gift ni Christian sa kanyang magiging misis ay isang song na siya ang nagsulat. Pero hindi raw siya ang aawit nito.

“Oh, I don’t think I want to work on my wedding! I’ll get someone to sing for me siguro,” pagtapos pa ni Christian Bautista.