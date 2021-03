Pia pabor sa ‘landi’ moves ng kababaihan

Malaking ‘no’, ‘no’ para sa ibang mga Pinay ang gumawa ng first movie para mapansin ng kalalakihan.

Pero noon daw `yon, dahil ngayon, marami na raw Pinay ang gumagawa nito.

Katunayan, sa ‘Between Us Queens’ na show nina Pia Wurtzbach, kasama ang iba pang mga beauty queen, tinalakay nila ito.

Ang topic, title nga na pinag-usapan nila ay ‘Go to ‘landi’ moves.’ At sa title pa lang, alam mo na agad na tungkol ito sa mga kababaihan na malalakas ang loob, o agresibo, nagpapapansin sa mga bet nilang boylet.

“Alam ko magri-react kayo, pero pakinggan niyo muna,” panghihikaya pa ni Pia.

Anyway, heto nga ang chika sa kanilang Spotify show:

“There’s absolutely nothing wrong with women making the first move. The Queens share their ‘go-to landi’ movies in this ‘Between Us Queens’ episode. What worked & what failed for them?”

Well, sabi nga, sa panahon ngayon, dapat pantay na ang mga lalake at babae. Keri na ring manligaw ng mga babae sa mga bet nilang lalake… (Dondon Sermino)