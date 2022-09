Pia niyak, suportado morenang bida ng ‘The Little Mermaid’

Walang duda na karapat-dapat talaga si Pia Wurtzbach na Miss Universe 2015. Ang mga adbokasiya nga niya ay hindi talaga niya binibitawan.

Hanggang kaya niyang ibigay ang lahat ng suporta ay bibigay niya.

At ang nakakatuwa kay Pia, hindi lang ang tungkol sa HIV, AIDS, na advocacy nga niya, na binanggit niya sa sagot niya sa Miss Universe, ang tinututukan niya.

Palaban din si Pia pagdating sa karapatan ng lahat ng tao, o ang pagiging pantay-pantay, na walang maganda, pangit, matangkad, maliit, maputi, o maitim o morena.

Naiyak nga si Pia sa Instagram story niya na kitang-kita ang reaksiyon ng mga batang manghang-mangha sa bagong version na ‘The Little Mermaid’ na kung saan ang American singer na si Halle Bailey ang gaganap na sirena, bida.

Kitang-kita sa video na pinost ni Pia sa IG story ang mga bagets na morenang Amerikana na tuwang-tuwa, manghang-mangha sa napapanood nila.

“This made me tear up. So so beautiful. Why representation matters!” sabi ni Pia. (Dondon Sermino)