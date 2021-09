Pia naiwan ng eroplano pabalik Pilipinas

Wala pang isang araw na nakabalik sa Pilipinas si Pia Wurtzbach mula sa mahabang panahon na pagbabakasyon, pagsasama nila ng dyowang si Jeremy Jauncey sa iba’t ibang bahagi ng mundo, na-miss na agad ng beauty queen ang kanyang nobyo.

“Gonna miss this view,” sabi ni Pia sa photo ni Jeremy na nakahiga ang dyowa niya.

“Back home!

“Quarantine time starts now!” sabi ni Pia sa kanyang Instagram story.

Yes, balik Pilipinas nga siya. Pero, nakakaloka raw ang karanasan niya sa pagbabalik ng Pilipinas. Dahil muntik nga siyang maiwanan ng eroplano, at ma-stranded sa airport.

“I’ll let you guys now the process of coming in from another country and what’s it like at the airport. It’s actually a really smooth process here in Manila. For now babawi muna ako ng tulog.

“I went thru sooo much in the last 24 hours. Missed a flight, almost got stranded and ayun parang naging chance passenger ako. Basta. At least nakauwi na. Good night. Haha!” sabi ni Pia.

Aba, masuwerte pa rin si Pia, na kahit naiwanan siya ng eroplano, nakahanap pa rin siya ng paraan para malipad, makabalik ng Pilipinas. Well, sa ganitong panahon, dapat talaga ay palagi kang alert, di ba? (Dondon Sermino)