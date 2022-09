Pia nagtinda ng basahan, kinalaban si Solenn

Sa halip na mga beauty product, damit, accessory, sapatos, mga lamesa, upuan, ang unang negosyong binuksan ni Pia Wurtzbach.

Nauna na si Solenn Heussaff sa ganitong negosyo noong nakaraang taon. At mukhang balak siyang kalabanin ni Pia.

Proud ngang binalita ni Pia sa mga fan, netizen, ang pagtatayo niya ng kanyang kauna-unahang business, ang carpet rugs.

Masisilip sa Instagram ng actress-beauty queen ang larawan habang nasa background ang ilang piraso ng mga carpet rug.

“Today, I can finally say that I’m launching my own line of rugs and carpets – in collaboration with @studiosoliven. This is my first foray into interiors, and it was a very tedious but fulfilling (and it took me two years!) figuring out how I wanted my carpets to look and feel like and producing them,” sabi ni Pia.

Binuksan din ni Pia ang isa pa niyang negosyo, ang “Pia’s World Kitchen” na walang menu na nakatengga nang matagal, at may cuisine na ihahain sa mga client mula sa iba’t ibang bansa.

Sabi ni Pia, “Finally, we got to officially launch @piasworldkitchen. Our concept is that we would change the menu every three months (first stop: Japan) thank you @cloud.eats, @chefcarlomiguel and our media friends who came to join us in our event.”

Nagamit ni Pia ang mga pagkaray sa kanya ng kasintahang si Jeremy Jauncey sa Europe at iba pang bansa, para magkaroon ng ideya na carpet at food business ang buksan niya.

Inigo jackpot sa ‘Monarch’

Destiny ngang matatawag ang oportunidad na nakuha ni Inigo Pascual ang US-based series na “Monarch” na umere na ngayong September sa FOX.

Sa Instagram pinaskil ni Inigo ang screenshot ng video screen test para sa project. Nagbalik tanaw si Inigo kamakailan, matapos ang isang taon, mula nang masungkit nya ang project na nagluklok sa kanyang karera bilang Hollywood actor.

“About a year ago, I auditioned for my first US production. I was two weeks late for self-tape submissions cause in my head I knew I wasn’t gonna land the part. Fast forward to a year later and we’re all about to meet the Romans. #MonarchONFox premieres tonight. I just wanna thank my whole team who encouraged me to go for it. Grateful for the people who’s always had faith in me when I barely did. We worked so hard on this show, I’m so excited for everyone to know all about Romans. #AceGrayson #AceRoman,” sabi ni Inigo.

Marian kinumpara sa kabayo ni Dingdong

Dahil sa kabayo at sa anak niyang si Zia, nagkaroon ng kuwento si Dingdong Dantes sa karakter ng kanyang panganay at sa kung paano siya nabighani ng asawa niya ngayon at ina ng dalawa niyang anak na si Marian Rivera.

Pinoste ni Dingdong sa IG ang larawan ni Zia na nakasakay sa kabayo.

Hangang-hanga si Dingdong hindi lang sa porma ni Zia kundi sa katapangan nito na hindi natakot at naga-alangan sa aksidenteng haharapin.

Sa kanyang kuwento, sinulat ni Dingdong na ang isa mga natatanging nagpapakalma lang sa pagiging hyper ng anak ay ang pagsakay nito sa kabayo.

Nagkaroon raw ng chemistry ang kabayo at si Zia, na gaya nila ng Mommy Marian nito na sa unang pagkikita pa lang ay nagkapalagayan na sila ng loob.

“My eldest is always full of energy – sometimes ever hyper – and there are only a few reasons for her to calm down. Riding floris is of them.

“Thank you, Maritess, for introducing her to your horse. There’s definitely that undeniable chemistry between them – just like when I met her mother for the first time,” sabi ni Dingdong.