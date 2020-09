Pia kinuyog ng mga supporter nina Digong, Pemberton

Sa halip na mabuwisit ikinatuwa pa ni Pia Wurtzbach ang dumagsang basher sa Twitter account niya kaugnay sa panghihikayat niyang magparehistro ang kanyang mga follower para sa 2022 elections.

Ang pagtutol niya sa pagpapalaya sa Amerikanong military personnel na si Pemberton, ang dahilan ng pagkuyog muli ng batikos kay Pia.

Tila na-enjoy pa ni Pia ang atensyong ibinibigay sa kanya ng mga basher sa Twitter.

“Pag bukas ko ng Twitter ko nagdagsaan na naman yung mga bashers. Hahaha. Sanay na sanay na po ako sa ganito. Noon pa man ay bina-bash na ko, even before Miss U. I learned that you should never be afraid to speak your mind especially when you know it’s right,” sabi ni Pia.

Si Pemberton ang convicted murderer ng transgender na si Jennifer Laude. Binigyan ito ng absolute pardon ni Pres. Duterte. (Rey Pumaloy)