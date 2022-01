Pia, Jeremy planado na ang kasal

Walang dudang wagas ang pag-ibig ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach kay Jeremy Jauncey.

Biruin mo, siya pa ang unang nag-post ng anniversary nila ni Jeremy sa Instagram.

In-upload ni Pia ang mga pinili niyang photo, video nila ni Jeremy, na kuha sa mga moment nila sa abroad.

Pinagsama-sama niya ang mga ito, at pinoste sa IG.

Nag-effort nang husto si Pia para lang ipakita, iparamdam ang kasiyahan niyang sumampa ng panibagong taon ang kanilang pagmamahalan.

Nasa caption din ang patunay na love na love ni si Pia si Jeremy.

“Can’t take my eyes (and ears, and nose, and mind off you. Happy anniversary my love, @jeremyjauncey),” sabi ni Pia.

Marami nga ang kinilig sa post na ito ni Pia, na tila handa na talagang patali o pakasal kay Jeremy. Lumalabas kasi na parang pre-nuptial photo shoot ang mga `yon.

Ramdam kong doon na nga papunta ang pagmamahalan ng dalawa, dahil mismong si Jeremy ang nangako at naniguro kay Pia sa comment nito na, “happy future” nilang dalawa ng beauty queen. Tila planado na nga ang kasal nila, at hihintayin na lang kung kailan `yon magaganap.

“I love you baby. Happy anniversary! We have a long and happy future ahead,” sabi ni Jeremy, na sinigurado na nga na hindi na sila magkakahiwalay pa ni Pia.

At wala rin namang nakakaawat kay Pia, na kahit ang Delta o Omicron, hindi siya mahadlangan. Tinataya niya ang buhay makapiling lang si Jeremy.

“@jeremyjauncey see you soon,” sabi pa ni Pia kay Jeremy.

Well, dalawang taon na ngang mag-dyowa sina Pia, Jeremy.

Perci, Jun magkaibigan pa rin

Gaya ng dapat asahan at pangako sa isa’t isa, nanatiling maayos ang samahan bilang magkaibigan at co-parent ng dating mag-asawang sina Direk Perci Intalan at Direk Jun Lana.

Nasa Instagram ni Perci ang larawan nila ni Jun kasama ang dalawa nilang anak, habang nasa Tagaytay. Kasabay ng official statement ni Jun na nagbabalita nang hiwalayan nila ni Perci, ay ang paniniguro nitong mananatili silang magkaibigan, co-parent ng kanilang mga anak, at business partner.

Nora, Ian nagkabati na

Solid pa rin ang relasyon ng Superstar na si Nora Aunor sa ilan sa kanyang mga anak, gaya nga ni Matet de Leon.

Masisilip sa Instagram ang photo ni Matet kasama ang kanyang buong pamilya at si Ate Guy. Base na rin sa caption ng post, kuha ang larawan nitong January 1, 2022.

“Spent the first day of the year with Mommy,” sabi ni Matet na sinundan niya ng red heart icon.

Halos hindi mapansin sa larawan si Ate Guy sa height nito at nagmukhang kasinglaki lang ng mga paslit na anak ni Matet.

Kung hindi kami nagkakamali, halos taon-taon ay magkasama sina Matet at Mommy Guy niya tuwing holiday season.

Anyway, nauna nan gang dumalaw si Ian Veneracion, kasama ang misis niya, kay Nora. Makikita nga ang larawan na kasama ni Ian si Ate Guy, pati na si John Rendez.

Meaning, nagkabati na sina Ate Guy at Ian, ha! Na dapat lang naman! At pati nga sina Ian at John ay mukhang okey na rin.

Wish ng mga fan, sana ay tuloy-tuloy na ito, at hindi na masira ulit ng intriga ang relasyon ng mag-ina.