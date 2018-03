Pia humagulgol sa presscon

Sa grand presscon ng pelikulang My Perfect You, hindi napigilan ni Pia Wurtzbach ang mapaiyak nang dahil lamang sa pagbabalik-tanaw niya sa kanyang pagsisimula sa showbiz bilang isang artista.

2001 nang mapabilang siya sa roster of talents na in-introduce ng Star Magic, pero hindi siya gaanong tinanggap ng publiko bilang isang young star.

In fact, puro cameo roles ang kanyang ginawa, pero ang hindi nga maaalis sa isip niya ay ang one scene na ginawa niya sa movie nina Aga Muhlach at Kristine Hermosa, ang All My Life.

Although may mga TV guesting na siya, pero hanggang doon na lamang ito.

Until dumating na ‘yung chance niya bilang isang beauty queen, na public knowledge na rin na ilang beses muna siyang nabigo hanggang masungkit niya ang Bb. Pilipinas title and eventually maging Miss Universe 2015.

Noong isang taon, sa Metro Manila Film Fest ang Gandarrapido: The Revenger Squad, ay nabigyan siya ng isang mahabang role bilang kapatid ni Vice Ganda na nagkaroon din ng super power.

Ang acting niya rito earned her the NewMovie Actress of the Year.

Dahil dito ay naitanong sa kanya kung ano ang pakiramdam na this time sa My Perfect You ay isa nang lead actress ang kanyang status.

At dahil nga dito, nag-flashback kay Queen Pia ang kanyang pangarap noon na maging isang sikat na artista, na baka hindi na raw mangyayari kung hindi pa siya naging Miss Universe.

Ayon pa sa kanya, pangarap din daw talaga niya ang maging isang beauty queen, pero mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang ma­ging isang popular actress and eventually maging isang lead actress.

Gusto sanang pigilan ni Pia ang umiyak, pero hindi rin niya na-control ito.

Kapag naaalala nga raw niya ang kanyang pinagdaanan, mas lalo siyang nagiging emosyonal.

Kaya goal niya talagang mas lalo pang galingan ang pag-arte at malaki ang pasasalamat niya na na-handle siya ni Direk Cathy Garcia-Molina with Gerald Anderson sa mga huling pelikulang gagawin nito before her retirement.

This time, gusto raw niya na ma-earn ng tao ang respeto bilang isang aktres matapos niyang makuha ang respeto sa larangan ng kagandahan.