Pia gusto nang magka-baby

Feel na feel mo na bet na bet na talaga ni Pia Wurtzbach ang magka-baby.

At base nga sa Instagram reel na pinost niya, kasama ang sister niyang si Sarah, at ang mga pamangkin na super cute pareho, parang isa nga sa plano na ni Pia ang gumawa ng sarili nilang baby ni Jeremy Jauncey.

Wala namang masama dahil engaged na sina Pia at Jeremy. Detalye na lang ng kasal ang pag-uusapan, kung kailan, saan, at paano, di ba?

At siyempre, may bahay na rin si Pia sa Pilipinas, kaya kering-keri na talaga niya ang bumuo ng sariling pamilya. Mamimili na lang sila ni Jeremy kung saan sila titira, di ba?

Anyway, sa reel kasi na pinost ni Pia, makikitang sinalya, tinulak niya ang sister niyang si Sarah papasok ng pinto. Mala-action star pa siyang gumulong sa lamesa, tumakbo sa mga sofa, para lang mayakap ang dalawa niyang pamangkin na busy sa panonood ng TV, ha!

Sa reel ay kiyeme-kiyemeng walang magawa si Sarah, at pinabayaan nal ang si Pia na yakapin ang dalawang bata.

“The only reason why I visit my sister!” sabi pa ni Pia.

“Where’s the lie. Just for fun!” sabi pa niya.

Anyway, pahiwatig na nga rin na ang ginamit niyang template ng video/reel ay ang ‘healthy.pregnancy’, ha!

Marami nga ang naka-relate kay Pia, na sabi nga nila, ‘best auntie ever, and a bit crazy too’.

At `yun na nga, maramoi ang nag-udyok kay Pia na gumawa na rin ng sarili niyang baby, para masulit nga raw ang pagkabaliw niya sa mga bata.

Well… (Dondon Sermino)