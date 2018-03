Pia, Gerald hindi nagtaksil kina Marlon, Bea

In fairness, nakakaaliw ang dating ni Pia Wurtzbach sa pelikula nila ni Gerald Anderson, ang My Perfect You ng Star Cinema. Kikay na kikay nga si Pia sa mga eksena niyang nasa trailer ng pelikulang ‘yon.

In fairness, puro positive ang naririnig kong feedback sa trailer ng nasabing pelikula.

Nakaka-happy nga raw si Pia.

At least, parang the perfect movie for Pia ang dating ng pelikula nila ni Gerald, huh! Sa Metro Manila Film Festival 2017 movie kasi nila nina Vice Ganda at Da­niel Padilla ay hindi masyadong pabor ang mga fan sa role ni Pia.

Wala nga palang mga ‘behind the scenes’ na tsika tungkol kina Pia at Gerald during the shoo­ting ng My Perfect You dahil alam naman ng lahat na in love na in love si Miss Universe 2015 sa boyfriend niyang si Marlon Stockinger at very perfect din naman yata ang relasyon ng aktor sa girlfriend na si Bea Alonzo, ‘noh?

***

Ylona, Bailey love team buwag na

Sa interview ng mga host ng Magandang Buhay na sina Karla Estrada, Jolina Magdangal at Melai Cantiveros kay Ylona Garcia, sinabi niyang patuloy pa rin naman ang communication nila ni Bailey May kahit based na ito sa Amerika.

Kasali na nga kasi si Bailey sa international pop group na Now United, kaya ‘yung loveteam nila ni Ylona ay malabo na rin sa ngayon. Ang maganda, halata na masaya si Ylona sa pagkakasali ni Bailey sa Now United na binuo ni Simon Fuller.

Ang dinig ko, may bagong ka-loveteam na ang ABS-CBN para kay Ylona.

***

Resto ni Matteo sa Alabang dinudumog

Dahil walang trabaho noong Thursday si Martin Nievera, dinalaw namin siya ng manager niyang si Joy Alonzo at ng mga kaibigang si Albert Sunga, Daddie Wowie Roxas at Marlon Reyes (our balikbayan friend from New York City).

Gusto kasing ipa-try sa amin ni Martin ang food sa Da Gianni Cucina Italiana na pag-aari ng pamilya ni Matteo Guidicelli at located sa Westgate, Alabang. In fairness, puno ang lugar at talagang dinarayo pala ito.

Inabutan namin doon si Matteo na tumutulong sa pagse-serve sa customers. According to Martin, palaging nandoon si Matteo kahit busy rin ito sa taping ng Bagani ng ABS-CBN.

Sa morning daw, kahit may work si Matteo, pupunta muna ito sa Da Gianni para mag-asikaso ng mga kailangan sa kanilang Italian restaurant na ang original location ay sa Cebu. After makapag-check, diretso na sa work ang boyfriend ni Sarah Geronimo at kahit pagod na, bago umuwi, dadaan pa ito sa kanilang restaurant.

Habang nandoon nga kami, parang walang kapaguran si Matteo sa pag-aasikaso sa amin at sa iba pang customers. Bukod sa pagse-serve ng ibang mga order, tsumitsika rin sa mga customer ang boyfriend ni Sarah.

Siyempre, panay rin ang pa-picture-taking kasama si Matteo ng mga customer nila.

Nang magpunta nga pala kami sa Da Gianni, hindi pa sila nakakapag-grand opening at dry-run pa lang sila, pero sobrang dami na nilang mga customer.

Nakasabay nga namin doon si Dominic Ochoa at ang misis niyang kilalang make-up artist na si Denise Go kasama ang kanilang mga anak at ilang mga kapamilya.

Anak-anakan nga rin pala ang turing ni Martin kay Matteo kaya ganoon na lang siya ka-supportive pati sa restaurant business ng binata at ng pamilya nito.

Dahil nga pala sa sobrang busy ni Matteo sa pag-aasikaso sa mga customer nila ay hindi ko na siya natanong pa kung ano ang paboritong order-in doon ng girlfriend niyang si Sarah.