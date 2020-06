Pia, Catriona lumambot sa ‘anti-terror bill’

Nakakalito ang paninindigan ng mga Miss Universe na sina Pia Wurtzbach at Catriona Gray sa “Junk Terror Bill”, ha! Nag-comment kasi ang dalawa sa Instagram post ni Bianca Gonzales na Philippine flag.

Nakasaad sa caption ni Bianca ang pananaw niya kaugnay sa ‘anti-terror bill’. Mabusising ipinaliwanag ni Bianca ang kanyang opinyon mula sa pagkilala sa batas at sa layunin nito para sugpuin ang anumang act of terrorism upang maprotektahan ang bansa.

Binalanse ni Bianca ang mga bagay-bagay sa pagbanggit niya ng mga pinagdaanang hirap ng mga nagkaroon ng close encounter sa mga rebelde, at sa ibang puwede namang magdulot ng pinsala kung ito’y hindi maipapatupad nang maayos.

Nanawagan si Bianca sa mga pro-ATB at sa mga kontra na magtanong, sulatan ang kanilang mga kongresista, mga senador, sabihin ang kanilang mga malasakit, o magbigay ng ideya kung paano pa mapapabuti ang bill.

“I believe so much in our democracy and that everyone has a right to reach out to our leaders — whether it is about this bill or other concerns you are passionate about #LettersToLeaders,” say ni Bianca.

Lumalabas na bukas si Bianca sa pakikipag-dialogue sa gobyerno at hindi nagpapadalos-dalos sa desisyon na tulad ng iba.

At nagpasalamat nga si Pia sa kanyang comment kay Bianca.

“Thank you Bianca,” sabi ni Pia kasunod ang tatong red heart icon.

Nag-raise hands naman si Catriona sa kanyang comment.

Eh, kilalang mga supporter ng ‘junk terror bill’ ang dalawang beauty queen, kaya nakakapagtakang sumang-ayon ang dalawa sa opinyon ni Bianca, gayong nanawagan sila sa kanilang mga post na sumanib sa kanilang pakikiisa sa JTB.

Lumabnaw na ba ang paninindigan nina Catriona at Pia?

Jodi, Iwa tandem sa kabaliwan

Muli pinahanga nina Jodi Sta. Maria at Iwa Moto ang netizen sa kanilang pagiging malapit na magkaibigan, nang iposte ng huli ang TikTok dance video nila sa Instagram post.

Kasama rin nila sa video ang kani-kanilang mga anak, si Mimi na anak ni Iwa, at si Thirdy na anak ni Jodi.

Ex-husband ni Jodi si Pampi, na dyowa ngayon ni Iwa. Parehong anak ni Pampi ang dalawang bata.

Tila kuha ang video sa bahay ni Jodi nang bumisita si Iwa kasama ang anak. Nagtatawanan sa video sina Iwa at Jodi, na naaliw sa kanilang ginagawa.

Simbolo ng ‘maturity’ sina Iwa at Jodi dahil sa pagtanggap nila sa kani-kanilang mga sitwasyon. Hindi makapaniwala ang netizen kung paano naging magkaibigang matalik ang dalawa gayong iisang lalake ang nag-ugnay sa kanila.

Malapit din si Thirdy kay Iwa at magiliw na magiliw si Iwa sa anak na ito ni Jodi.

Ipinaglaban ko lang ang karapatan ko — Pinky

Naglabas ng kanyang statement ang controversial actress na si Pinky Amador kaugnay sa viral video ng pagmumura niya sa dalawang babaeng hotel staff.

Sa pamamagitan ng Facebook ng talent manager at Miss World Philippines franchised owner na si Arnold Vegafria, ipinoste nga ang official statement ni Pinky na detalyadong nagkuwento ng pinag-ugatan ng kanyang matinding galit sa dalawang empleyado dahil sa sinasabing kapabayaan ng mga itong ikalat sa buong gusali ang impormasyon ng paninirahan ng 59 OFWs.

Sa simula ng statement ay inamin ni Pinky ang mga masasakit na salitang lumabas sa kanyang bibig, at sinabing walang excuse ang kanyang ginawa.

“I have uttered harsh words and become very emotional in a video that has been circulating. There is no excuse for that behavior,” sabi niya.

Humingi ng pang-unawa si Pinky sa kanyang galit na nag-ugat sa pag-aalala niya para sa kanilang kaligtasan, pati na sa mga kapitbahay niya.

“Please do understand however, that my emotions was the product of countless minutes of worrying for my safety and that of my neighbors, following up with building administration, and talking to my very emotional neighbors and friends.”

Ipinaliwanag ng aktres ang punu’t dulo ng kanyang pagwawala nang hindi raw sila inabisusan ng management ng hotel na gagawing quarantine facility ang kanilang gusali.

Nalaman daw sana ng mga gaya niyang residente ang pagdating ng mga OFW kung naabisuhan sila. Pero ang siste, isang kakilala lang ang nagbalita sa kanila sa pagpasok ng mga OFW sa building.

“The residents wouldn’t have known of their arrival, if not for the witnesses who had seen them enter the premises of our Condo-Tel.”

Patuloy pa ni Pinky, “The residents were not notified about the designation, not the influx of these returning Filipinos, and that was a cause for alarm not just for me but for all the residents.”

Ayon kay Pinky hindi sila nakatanggap ng notice kaugnay roon.

Ibinigay na halimbawa ni Pinky ang engkuwentro niya sa dalawang hinihinalang guest na hindi niya kilala. Doon daw nagsimula ang takot ni Pinky sa kanyang kaligtasan na baka nahawaan siya ng Covid-19.

“I myself encountered two (2) new guests in our elevator. I knew they were guests since they had suitcases with them and were on the way to the 20th floor. However, I did not know.”

Salaysay pa niya; “Some of my neighbors were very upset, even in tears, when recounting their encounter with new guests in the hotel premises, as some of them take care of elderly parents or grandparents, or have children with them.”

Sabi pa ni Pinky ilang beses niyang sinubukang makipag-usap sa management tungkol sa kanilang mga hinaing. Ipinagdiinan ni Pinky na may kapabayaan ang administration na ipaalam sa kanilang mga residente ang dapat malaman.

Kinondena ni Pinky ang palihim na pagkuha sa kanya ng video na siyang pinagpiyestahan sa social media.

Sa huli ng kanyang mensahe, binigyang-katuwiran ni Pinky ang kanyang pagwawala.

“I am not perfect far from it. Under these stressful times, when we pushed to the limit, how far will you go to protect your loved one? Sa mga nasaktan ko, I am truly sorry, pero ipinaglaban ko lang ang karapatan natin mabuhay ng ligtas sa sakit,” sabi ni Pinky.

Bukas ang Abante sa ano mang pahayag ng management ng hotel.