Pia, Cat nilampaso USA, Venezuela sa IG

Sa loob ng isang dekada, mula 2010 hanggang 2020, namayagpag sa social media, lalo na sa Instagram, ang mga beauty queen mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

Na ang bongga nga na kapag naging Miss Universe ka, automatic ang kasikatan mo sa social media, dahil dudumugin ka talaga ng mga follower mo mula sa iba’t ibang kontinente.

Pero, sa mga nagdaang Miss Universe, sino ba sa kanila ang tunay na sikat? Sino ba sa kanila ang mas pinagkakaabalahang tutukan ng mga netizen?

Na tipong bawat kibot, o bawat i-post nila, humahamig agad-agad ng libo-libo, o milyones na like at komento.

Anyway, heto nga ang mga kinoronahang Miss Universe mula 2010 hanggang 2020, at sino nga sa kanila ang may pinakamaraming follower nila sa Instagram?

Si Miss Universe 2020 Jimena Navarrete ay may 2.2M follower.

Si Leila Lopez, Miss Universe 2011 ay parang walang Instagram, dahil ang dami niyang kapangalan, pero kokonti ang mga follower.

Ang kontrobersiyal na si Olivia Culpo, Miss U 2012 ay may 4.9M follower.

Habang ang super ganda rin na si Gabriela Isler, Miss U 2013 ay may 1.2M. naman na tagasubaybay.

At ang bongga nga ni Miss U 2014 Paulina Vega dahil may 5.7M follower siya, ha!

At si Pia Alonzo Wurtzbach, Miss Universe 2015, na dahil siguro sobrang memorable nga ang koronasyon sa kanya, kaya sobrang dami ang naghanap, nag-follow sa kanya sa IG, na umabot na nga sa 12.3M.

Si Miss U 2016 Iris Mittenaere na sa Pilipinas kinoronahan ay may 2.6M follower naman.

Habang si Demi-Leigh Nel-Peters, Miss U 2017 ay may 1.6M follower.

At siyempre, bonggang-bongga rin si Miss Universe 2018 Catriona Gray, dahil may 12M siyang follower, ha!

At si Zozibini Tunzi, Miss U 2019 ay may 2.8M naman. At si Andrea Meza, Miss Universe 2020 ay may 2M follower, bagamat kamakailan pa lang siya kinoronahan.

Anyway, nakakabilib din ang kasikatan ni Sushmita Sen, Miss Universe 1994, na sa Pilipinas nga rin kinoronahan, dahil may 5.8M follower siya, ha! Mukhang karamihan sa mga follower ni Sushmita ay mga Filipino, ha!

Si Dayanara Torres naman, Miss U 1993, bagamat nag-artista sa Pilipinas, nakarelasyon pa nga siya ni Aga Muhlach, ay may 1.5M na follower.

So, lumalabas na ang mga pinakasikat na Miss Universe sa Instagram, base sa rami ng kanilang follower, ay sina Pia at Catriona.

Una pa rin si Pia, pero posibleng maabutan siya ni Catriona, dahil halos 300K na lang ang lamang niya sa huli. Pero siyempre, habang nadadagdagan ang araw, nadadagdagan din naman ang follower ni Pia, kaya baka malabo rin siyang masipa sa number one position.

Well, ibang klase talaga ang mga Filipino, di ba? Hindi mo kayang kabugin pagdating sa online!

Kaya nga kahit si Rabiya Mateo, Miss Universe Philippines 2020, bagamat na-lotlot sa Miss U, ay may 1.8M na follower na rin. Bongga, di ba? Ang saya lang!