Pia ayaw pang pakasal kay Jeremy

Nilinaw ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ang kumalat na tsismis na engaged na sila ng founder, and CEO of Beautiful Destinations, na si Jeremy Jauncey.

Kung ang ibang magkarelasyon ay low-key or tinatago sa marami ang estado nila, sina Pia at Jeremy ay very visible sa social media, kaya naisip ng mga netizen na engaged na sila.

Nag-celebrate ang dalawa ng kanilang first anniversary bilang magsyota noong December 31, 2020.

“It’s not true. And I know there’s a video on YouTube that says I’m engaged,” sabi pa ni Pia.

Marami pa raw silang gustong gawin ni Jeremy at mangyayari raw ang engagement sa tamang panahon.

Nilinaw rin ni Pia ang rumor na mas matanda raw siya kay Jeremy.

‘Yung last boyfriend kasi ni Pia na si Marlon Stockinger ay mas bata sa kanya ng dalawang taon.

“Why would you guys think that? He is older than me. He is 36 years old now. Baby pa ako,” tawa pa ni Pia who is only 31 years old. (Ruel Mendoza)