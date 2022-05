Pia atat nang pakasal kay Jeremy

Nagpapahiwatig na kaya ang Miss Universe 2015 na si Pia Wurtzbach na after ng proposal reveal sa kanya ng boyfriend na si Jeremy Jauncey habang nasa Amanpulo sila, anytime soon ay ang kasalan na nga?

Mismong si Pia na ang nag-caption sa kanyang Instagram, though pa-question na ang bonding niya with her girl friends ay pre-bachelorette na.

Mukhang first of many bachelorettes party na kay Pia ang naging bonding nila sa Nuuk Taal Lake.

Sabi ni Pia, “A very fun chill weekend with the girls for a very wholesome pre-bachelorette? We were more than happy to chill, play boardgames, and eat to our heart’s content here @nuuktaa in Batangas.”

Obviously, Pia is in a “very good place” right now. Halata na masaya ito na naglu-look forward sa kanyang wedding day na ‘di na kami magtataka talaga kung anytime soon na this year.

KC panalo eksena sa int’l movie

Nakatapos na ng kanyang International movie si KC Concepcion. Kahit na sa kalagitnaan ng pagsu-shooting niya and after more than two years na nakaligtas, nag-positibo rin siya sa COVID-19.

Dalawang buwan din daw na nag-shooting at nag-stay sa New York si KC para nga sa kanyang “Asian Persuasion” na movie.

Sey niya sa kanyang Instagram post, “After 2 months of living and working in NYC, we finally wrapped our film @asianpersuasionfilm!!! Excited for you guys to see it!”

Sa caption ni KC, kinuwento rin niya na nagpunta or nag-attend siya ng service sa Hillsong New York City. Ang Hillsong ay isa sa Christian church na kilala sa buong mundo and its music.

Now that nakatapos na ng movie si KC, what’s next? Mag-stay pa rin ba siya sa America or maiisip naman niya na umuwi muna ng Pilipinas?

Though through her social media ay makikitang tumutulong pa rin si KC sa kampanya ng kanyang step-dad na si Senator Kiko Pangilinan, natapos na ang campaign at election, natapos na rin ang movie niya, baka naman nga maisipan na rin ni KC na umuwi muna ng bansa at makasama ang kanyang pamilya, especially sa side ng kanyang Mama na si Sharon Cuneta.

Jennica kabado sa Kapamilya serye

Maganda ang pagbabalik ni Jennica Garcia sa pag-arte, ha. Nang maghiwalay sila ni Alwyn Uytingco, winelcome siya ng Kapuso network at nasubukan ang pagiging kontrabida niya sa Las Hermanas.

Ngayon na okay na silang muling mag-asawa, nakakalagare si Jennica. After niyang mag-comeback sa GMA-7, heto’t sa Kapamilya network naman siya mapapanood.

Si Jennica mismo ang nag-announce na ang next teleserye niya nga ay sa ABS-CBN at makakasama niya si Janine Gutierrez sa “Dirty Linen.”

“Hi everybody! MY next teleserye will be ABS-CBN and @DreamscapePH “DirtyLinen.”

“I am extremely nervous but I hope you will cheer me on. Thank you for everyone’s love and support.”

May mga nakapansin naman na tila pa-daring na si Jennica sa suot niyang tops. So, ready to embrace na rin ba si Jennica na mas matured image since matagal na rin siyang nanay with two kids?