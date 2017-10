PI inisnab ng rice smuggler

Inisnab ng big time rice smuggler na si Davidson Bangayan alyas “David Tan” ang idinaos na preliminary investigation kahapon ng Department of Justice (DOJ) kaugnay sa kasong nagsasangkot sa kanya at iba pang personalidad sa rice smuggling.

Una nang inire-file ng National Bureau of Investigation(NBI) ang mga kasong paglabag sa Article 186 ng Revised Penal Code (RPC); Section 65 of Republic Act (RA) No. 9184 (Government Procurement Act); Article 178 of the RPC; and violation of Commonwealth Act No. 142, na inamiyendahan bilang RA No. 6085.

Nagsampa ng reklamo ang NBI kasunod ng kahilingan ng Senado sa pamamagitan ng isinumiteng committee report ng joint committees ng Agriculture and Food, Ways and Means, Trade and Commerce, at Blue Ribbon.

Inakusahan nila si Bangayan na bumuo ng isang scheme para makapag recruit ng mga magsasaka para makakuha ng alokasyon sa PSF-TES importation program na ang layunin ay ma monopolya niya ang supply ng bigas sa bansa.

Bukod kay Bangayan hindi rin dumalo sa.preliminary investigation ang iba pang respondent.

Kasama ni Bangayan kinasuhan sa naunang reklamo sina ‘Judilyne Lim, David Lim, at Leah Echiveria ng Cebu-based DGL Commodities; Elizabeth Faustino; at Eleanor Rodriguez.

Habang sa ikalawang kaso kasama ni Bangayan kinasuhan sina Judilyne Lim, Faustino, Rodriguez at Echiveria.