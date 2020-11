Phoenix sinunog TNT Wright bumida

Isinalpak ni Matthrew Wright ang krusyal na keyhole jumper sa huling 22 segundo upang bisigin ang Phoenix Super LPG sa pagsalba ng 92-89 sorpresang panalo kontra TNT at agawin ang bentaheng 2-1 sa best-of-five semifinals series ng 45th PBA 2020 Philippine Cup bubble sa AUF Sports Arena and Cultural Center sa Angeles, Pampanga Linggo ng gabi.

Binasag ni Wright ang depensa ni Roger Ray Pogoy para sa wining shot at pamunuan ang Phoenix sa natipong 25 points, tig-3 rebounds at assists at 1 steal sa 33:11 off-the-bench job tungo sa paglapit sa Finals.

Nagdagdg si Calvin Abueva ng mahalagang 24 markers, 14 boards, 6 feeds, 4 stls. at 1 block habang may tig-11 puntos sina RJ Jazul at Jason Perkins sa back-to-back win ng Fuelamasters na puwede ng tapusin ang serye sa Miyerkoles.

Itinala ng Phoenix ang 18-of 44 attempts sa three-points upang sandigan sa laban sa Tropa Giga na kailangang walisin ang huling dalawang laro upang maagaw ang silya.

Ibinuhos ng Phoenix ang 13-6 run sa pagbubukas ng ikatlong yugto tungo sa siyam na puntos na abante sa 53-62 tampok ang isang tres ni Wright para sandalan ito. Isang tres din ni Jazul sa 3:56 minuto ng yugto ang nagtala sa pinakamalaki nilang abante na 10 puntos, 71-61.

Agad nagtala ng 18 puntos si Abueva sa first half sa paghulog ng 4-of-5 sa tres at nagdagdag pa ng 8 rebounds at 4 assists upang tulungan ang Fuelmasters na makahabol sa limang puntos na biggest lead ng TNT sa game sa first quarter.

Namuno sa Tropa ang 19 pts. at 14 rebs. Ni Parks.

Unang kinapitan nag TNT ang bentahe sa simula ng laro kung saan isang jumper ni Jayson Castro ang nagbigay sa koponan sa limang puntos na kalamangan sa 17-12, may 3:43 minuto pa.

Isang tres ni Jorey Napoles ang nagputonbg sa Phoenix sa anim na puntos na abante sa huling 56 segundo ng ikalawang yugto, 49-43, bago tuluyang kinapitan ng Fuelmasters ang dalawang puntos na abante matapos ang 24 na minute ng laro, 49-47. (Angelito Oredo)