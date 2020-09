Phoenix sinibak si Louie Alas

Ray Mark Patriarca

Tanggal bilang head coach ng Phoenix Super LPG Fuelmasters si Louie Alas, ayon sa pahayag ng koponan nitong Biyernes.

“With the possibility of a PBA restart, the Phoenix Super LPG Fuelmasters have begun discussions on its future plans,” saad ng management ng Phoenix. “After much deliberation, management has decided to discontinue Mr. Louie Alas’ services as Head Coach.”

Magiging pansamantalang head coach para sa Phoenix si Topex Robinson, na nagsilbing assistant coach para kay Alas.

“We believe in Coach Topex’s capacity to lead this team and we look forward to the Fuelmasters’ resurgence as one of the league’s exciting contenders,” lahad pa ng koponan.

Sinibak si Alas matapos itong masuspende sa koponan ng 15 araw dahil sa paglabag nito sa ilang rule sa ensayo tulad ng pagpasok sa training facility kahit dini-disinfect pa ito.