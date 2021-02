Phoenix paiinitin ni ‘Muscle Man’

Natupad na ang pangarap ni Vic Manuel na makawala sa Alaska.

Tawid na ng Phoenix Super LPG ang bruskong forward matapos aprubahan ng PBA Trade Committee.

Bumagsak sa sign-and-trade ang deal na isang buwang inayos.

Pumirma ng kontrata si Manuel sa Aces pero pagkatapos ay ibibigay na siya sa Fuel Masters.

Lunes ng gabi nang magkasundo sa usapan sina Manuel at Alaska management.

Matatanggap ng Phoenix si Manuel, 2021 Draft seventh pick at 19th pick habang makukuha naman ng Alaska si veteran guard Brian Heruela, 2021 Draft sixth pick, 16th pick at 2022 (Season 47) first round pick.

Nabanggit noon ni veteran player agent Danny Espiritu na humihingi ng mas mahaba-habang termino si Manuel, 33.

Sa kanyang Instagram post, ilang mga larawan ang ibinahagi ng 33-year-old forward suot ang kanyang Alaska jerseys at mga sandali kasama ang Aces.

“My HOME! My FAMILY for almost 7 years! Thankyou @alaska_aces! Wish you a goodluck and all the best! Same GOAL! New JOURNEY!” caption ni “Muscle Man”. (Abante Sports)