Phoenix nagliyab: Banchero ‘bangkero’

Mga laro ngayon: (Ynares Sports Arena – Pasig)

4:00pm — NorthPort vs San Miguel

6:45pm — Alaska vs Barangay Ginebra

UMUUSOK ang mga palad ni Chris Banchero sa krusyal na yugto tungo sa pagbitbit sa Phoenix Fuel Masters sa 110-99 panalo kontra Blackwater Bossing sa pagpapatuloy ng import-reinforced conference na 2021 PBA Governors Cup sa Ynares Sports Arena sa Pasig City Sabado.

Nagtala si Banchero ng kabuuang 23 puntos, 5 rebounds, 7 assists at 1 steal na tinampukan ng dalawa sa kabuuan nito na apat na tres sa ikaapat na yugto upang ibigay sa Fuel Masters ang ikalawang sunod na panalo at pagsalo sa liderato.

“We just let our games going and capitalized on our open shots,” sabi ni Banchero, na nagbalik sa Phoenix matapos na masama sa ilang itrade na huling nagdala dito sa Alaska.

Nag-ambag naman si import Paul Harris ng 18 puntos, 16 rebunds, 7 assists at 1 block habang tumulong din ang bago nitong recruit na si Sean Manganti na may 17 puntos at 3 rebounds.

Ang ikalawang sunod na kabiguan ng Blackwater sa torneo ay nagtulak naman dito sa pinakamahabang losing skid sa kasaysayan ng liga na kabuuang 21 simula pa noong 2020 Philippine Cup. (Lito Oredo)