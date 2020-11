Phoenix gutom

A very good day to all of us mga ka-Abante pagkatapos ng isang matinding bagyo na tumama sa atin.

At least humupa at umaraw na rin sa wakas.

‘Yan ang inaasam ng ating mga kababayan. Siyempre kailangang makapaglinis na sa isang maputik at mabahang linggo.

Congratulations sa napakasipag na gobernador ng Cagayan Valley na si Manny Mamba, talagang tutok sa kanyang lugar.

It’ s a tough challenge para sa Cagayan Valley Region, in terms of calamity assistance, logistics.

Kailangan magpakatatag ang mga kababayan natin, dadating ang tulong at dagdagan ng konting pasensya.

***

Belated happy birthday sa partner ko ng matagal sa Purefoods, team captain ‘Lion Heart’ Alvin Patrimonio at Dindo Pumaren.

Medyo hindi lang pinalad ang team dahil na-eliminate agad sila ng medyo baguhang team pa lang na Phoenix Fuel Masters.

Tila meron lahat pangontra ang Fuel Masters sa bawat galaw ng Magnolia Hotshots. Tinapatan ika nga.

Hanggang dulo ang laban, dikit at sa breaks lang nagkatalo.

Pero siyempre kung titignan mo sitwasyon kung ikaw pipili mas kakampi ka sa Hotshots dahil liyamado ito pagdating sa experience, standings at materyales.

Kaso kalaban ng Magnolia ay mas gutom, determinado at may gustong patunayan sa liga kaya nila nadala sa striking distance ang laban.

Congrats sa bagong coach na si Topex Robinson.

***

May bagong pumasok sa industriya ng petroleum na Dual Fuel sa Pilipinas.

Isa ako sa mga napiling endorser ng Dual Fuel.

Ang iba pang legends na kasama ko ay sina Allan Caidic, Bal David, Jojo Lastimosa, Noli Locsin at Marlou Aquino.

Kaya abangan ninyo sa darating na taon para sa mga guest appearances ng grupo sa iba’t ibang parte ng probinsiya.

***

Sa mga mahilig gumamit ng app na LYKA pwede ninyo akong i-follow dun na @defenseminister kasama ko pa ang ibang mga PBA Legends as endorsers.