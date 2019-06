Phoenix ‘di aprub sa desisyon ni Kume Marcial kay Abueva

HINDI pabor ang Phoenix Pulse Fuelmasters sa desisyon ng Office of the PBA Commissioner sa ipinataw nitong desisyon sa kanilang coach na si Louie Alas at manlalarong si Calvin Abueva hinggil sa naganap na insidente sa laban nito nakaraang Linggo sa 2019 Commissioner’s Cup.

Dismayado ang Fuel Masters sa inilabas nitong pahayag hinggil sa naging insidente sa laban nito kontra sa TNT KaTropa kung saan naging tampok ang pagpapatalsik sa isang coach, isang consultant at kabuuang apat na manlalaro.

“While we do not agree with the decision, we have no alternative at the moment except to abide by it. We no longer wish to comment on the basis of the decision but just expect and hope that incidents like this in the future will be treated similarly and decided the same manner regardless of the player involved,” ayon sa pahayag.

“This is already a decision precedent that should be used as basis in deciding similar infractions.”

Ipinaliwanag ng isang opisyal ng Phoenix na hindi sana mangyayari ang naganap na insidente kung agad nagawang makontrol at natawagan ng kaukulang parusa ng mga namahalang referee ang bawat sitwasyon na naganap. (Lito Oredo)