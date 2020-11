Phoenix bonus pang-‘Ulysses’

Mas determinado ngayong manalo ang Phoenix Super LPG kontra TNT sa 45th Philippine Basketball Association (PBA) 2020 Philippine Cup race-to-three win semifils series dahil kada panalo may dagdag bonus na idodonasyon sa mga biktima ng bagyong Ulysses.

Ayon kay Fuelmasters coach Michael Christopher ‘Topex’ Robinson, nitong Linggo, magdadagdag ng bonus pay ang koponan sa bawat panalong makukuha at ang maiipon ay ipapadala sa mga hinagupit ng bagyo sa Marikina at Cagayan Valley.

“The management has decided that our won games in the semis will be donated to the typhoon victims of Marikina and Cagayan,” ani Robinson. (Aivan Denzel Episcope)