PHL ID ‘wag katakutan – Duterte

WALANG dapat na ikatakot kung wala namang ginagawang iligal.

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa agam-agam at pangamba ng ilang grupo makaraang lagdaan nito ang Philippine Identification System (PhilSys) Act na nagtatakda ng National ID system.

Opisyal nang pi­nirmahan ng Pangulo para maging ganap na batas ang PhilSys Act na tatawaging Phil-ID sa kabila nang pagtutol ng ilang grupo partikular ang mga militante.

“There is no basis at all for the apprehensions about the Phil-ID, unless of course that fear is based on anything that borders to illegal. If at all, the Phil-ID will even aid in our drive against the social menaces of poverty, corruption and criminal issues, as well as terro­rism and violent extremism,” anang Pangulo.

Hiniling ni Pangulong Duterte ang sambayanan na suportahan ang batas dahil sa pamamagitan nito ay mapapahusay ang serbisyo sa mga tanggapan ng gobyerno dahil hindi na kailangang magprisinta ng maraming ID sa mga transaksiyon sa gobyerno.